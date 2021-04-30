Смерть дівчинки від анорексії в Одесі: лікар розкрила подробиці трагедії

Лікар уточнила, що дівчинку супроводжувала її бабуся. А мама підлітка приїхала в лікарню тільки після того, як медики викликали поліцію. До правоохоронців лікарі звернулися, враховуючи стан пацієнтки 12 років 10 місяців, яку привезли без свідомості, у стані коми.

Артемова розповіла, що від виснаження у школярки були пошкоджені абсолютно всі органи, температура тіла при поступленні була 35,2 градуса, пульс 20 уд/хв, через знижену сатурацію легенів (75%) дитину підключили до апарату ШВЛ.

Спочатку у лікарів навіть була підозра на COVID-19 у дівчинки.

Бабуся підлітка повідомила медикам, що буквально пару місяців тому вона важила 55 кг.

Лікарі намагалися реанімувати школярку 19 годин, але через важкі порушення в організмі врятувати її не вдалося.

Поліція займається розслідуванням події та з'ясовує, чому батьки допустили подібне. Було відкрито кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Раніше стало відомо, що дівчинка жила в повноцінній родині, яка характеризувалася позитивно.

Як розповіли правоохоронці, попередньо було встановлено, що дівчинка хотіла схуднути, і довела організм до критичного стану. Це і стало причиною трагедії.