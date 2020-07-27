Смерть 3-річного сина політв'язня в Криму: нові подробиці і нестиковки

Муса Сулейманов, трирічний син кримського політв'язня, журналіста, 37-річного Руслана Сулейманова був знайдений мертвим 26 липня після майже двох днів пошуку, до якого залучили близько 2 тисяч осіб. Окупанти назвали офіційну причину смерті, в той самий час Рефат Чубаров каже, що смерть хлопчика викликає ряд питань.

Близько 18:00 24 липня малюк гуляв біля свого будинку в пісочниці в селі Строганівка під Сімферополем, під наглядом матері Ельзари. 31-річна жінка відлучилася всього на 10-15 хвилин. Її, за словами заступника голови МЗС України Еміни Джапарової, покликала хвора свекруха. Коли жінка повернулася, сина вже не було.

Спочатку хлопчика кілька годин шукали своїми силами, але через 1,5 доби Муса був знайдений мертвим у вигрібній ямі. В пресслужбі окупаційної влади назвали причину смерті хлопчика: дитина потонула.

Під час пошуків водолази кілька разів перевірили озеро поблизу села Строгонівка, навіть скосили очерет. Тіло дитини знайшли лише після того, як спеціальною машиною викачали вигрібну яму. Як йдеться в сюжеті ТСН, яма була прикрита дерев'яним піддоном і її раніше тричі перевіряли пошукові групи.

Муса Сулейманов і його батько Руслан (колаж: qha.com.ua)

"Місце знаходження тіла хлопчика і передбачувані обставини, що призвели до смерті 3-річного Муси, викликають питання, відповіді на які слід шукати після поховання тіла Муси Сулейманова", - заявив Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Похорон Муси Сулейманова, відбудуться сьогодні, 27 липня, біля 11:00 годині будинку сім'ї Сулейманових.

Нагадаємо, що батька загиблого хлопчика, Руслана Сулейманова, окупанти звинувачують у тероризмі. Його затримали в березні 2019-го. Він перебуває під арештом у слідчому ізоляторі - 23 липня суд у російському Сочі продовжив йому арешт до середини вересня.

З арештом Руслана Сулейманова весь тягар утримання сім'ї ліг на 31-річну Ельзару, дружину політв'язня. Вона доглядає за батьками Руслана, яким за 70. Крім того в родині виховується ще двоє дітей, 10-річний Мухаммед, і 6-річна Асія.

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