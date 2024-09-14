Жареную или зеленую: тренер рассказал, какую гречку лучше есть при похудении

Зеленая или жареная гречка лучше во время похудения

По словам эксперта, совершенно никак не влияет на похудение то, какого качества вы потребляете продукты.

Качество продуктов влияет в долгосрочной перспективе на здоровье, а также влияет на сытость или отсутствие аппетита в течение определенного времени.

Гречка богата белками - 11 г на 100 г продукта, а также сухими углеводами и клетчаткой.

Тренер добавил, что зеленая гречка будет немного полезнее жареной, однако на похудение это никак не влияет.

Польза зеленой гречки

Зеленая гречка - это продукт, который оказывает полезное влияние на организм человека и обменные процессы. Проросшее зерно гречки является источником большого количества антиоксидантов.

Ростки гречки богаты пищевыми волокнами, которые обеспечивают ощущение сытости на долгий промежуток времени. Это очень полезно, поскольку они помогут избежать переедания и накопления лишнего веса.

Зеленая гречка имеет более низкий гликемический индекс, чем обычная. Все потому, что в ней меньше содержится углеводов, но больше белков.

При выборе зеленой гречки есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание, а именно цвет. Она должна иметь нежно-зеленый оттенок. Если гречка имеет желтый или коричневый цвет, это может свидетельствовать о неправильных условиях хранения продукта.

Кроме того, важен запах гречихи. Она должна обладать легким и свежим травянистым ароматом. Неприятный запах сырости или горечи может свидетельствовать о порче продукта.