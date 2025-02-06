На смартфонах iPhone и Android обнаружен опасный вирус. Берегите свои фото!

Что известно о вирусе

Вредоносные приложения нацелены на обнаружение секретных фраз для восстановления криптокошельков, что позволяет злоумышленникам получить доступ к биткоинам и другим видам криптовалюты.

Эти приложения содержат вредоносный модуль, который использует OCR-плагин, созданный на базе библиотеки Google ML Kit, для распознавания текста на изображениях, хранящихся в памяти устройства. Если приложение обнаруживает снимок с данными криптокошелька, оно отправляет его на сервер, к которому имеют доступ атакующие.

Сообщается, что активность SparkCat ведется с марта 2024 года. Ранее подобное вредоносное ПО было обнаружено на Android-устройствах и ПК, но теперь оно распространилось и на iOS.

Вредоносные приложения, в числе которых ComeCome, WeTink и AnyGPT, остаются доступными в App Store. Пока неясно, является ли заражение результатом целенаправленных действий разработчиков или связано с атакой на цепочку поставок.

После установки зараженные приложения запрашивают разрешение на доступ к фотографиям пользователя. Если доступ предоставлен, OCR-модуль анализирует изображения в поисках нужного текста. Пока что эти приложения ориентированы на пользователей из Европы и Азии.

Хотя изначальной целью атакующих является кража криптовалютных данных, вредоносное ПО может использоваться и для извлечения других конфиденциальных данных из скриншотов, включая пароли.

Аналогичные вредоносные приложения были выявлены и в Google Play Store, но владельцы iOS-устройств традиционно считают свою платформу более защищенной от подобных угроз.

Apple проверяет все приложения перед публикацией в App Store, однако появление вредоносных программ говорит о сбоях в системе модерации. В данном случае приложения не демонстрируют явных признаков трояна, а запрашиваемые ими разрешения выглядят оправданными для их основной функциональности.

Чтобы снизить риск подобных атак, пользователям рекомендуется избегать хранения скриншотов с конфиденциальной информацией, такой как секретные фразы для восстановления криптокошельков, в своей фотогалерее.