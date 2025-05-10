Отрава в магазине: названа опасная колбаса, которую никому не надо покупать

Среди любимых продуктов украинцев есть очень опасный - эксперты предупреждают о колбасе, которая может серьезно повредить здоровью. Несмотря на аппетитный вид и доступную цену, это мясное изделие содержит компоненты, которые не следует использовать ни детям, ни взрослым.

Какую колбасу лучше не покупать и чем ее можно заменить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что делает популярную колбасу опасной

Полукопченые колбасы проходят сложную термическую обработку, ведь их варят, а затем коптят. Такая технология способствует образованию полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) - веществ, которые считаются канцерогенами. Они могут негативно влиять на клетки организма и даже провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Кроме того, в составе многих таких колбас есть нитриты и нитраты, которые используют для сохранения цвета и продления срока хранения. В больших количествах или при термообработке эти "ингредиенты" могут превращаться в потенциально канцерогенные соединения.

Какой вред приносит колбаса полукопченая

Употребление полукопченых колбас связано с рядом серьезных рисков:

высокое содержание соли способствует повышению артериального давления и нагрузке на сердечно-сосудистую систему

способствует и нагрузке на сердечно-сосудистую систему избыток насыщенных жиров повышает уровень холестерина и может провоцировать атеросклероз

повышает и может канцерогенные вещества, которые образуются во время копчения, со временем накапливаются в организме.

Не стоит забывать и о том, что регулярное потребление переработанного мяса, в частности колбас, повышает риск развития рака толстой кишки, желудка и поджелудочной железы.

Как не купить опасную колбасу

Чтобы не приобрести колбасу с повышенным содержанием вредных веществ, обращайте внимание на состав. Если в перечне ингредиентов есть натрий нитрит (E250), фосфаты, усилители вкуса или красители - лучше обойти такой продукт стороной.

Также стоит избегать колбас со слишком долгим сроком хранения. Натуральная продукция не может храниться несколько месяцев без вреда для состава.

Помните, что чем меньше ингредиентов, тем лучше. Идеальный вариант: мясо, соль, натуральные специи.

Чем заменить полукопченую колбасу для нарезки или салатов

Самый простой вариант, который станет отличной альтернативой колбасе, это запеченное куриное или индюшиное филе, нарезанное тонкими ломтиками. Это мясо богато белком, имеет низкое содержание жира и не содержит добавок. Хорошей альтернативой также станут ростбиф или ветчина, приготовленные дома без консервантов.

Для бутербродов и салатов прекрасно подойдут кусочки запеченного мяса, отварная телятина, отварные яйца или сыры с низким содержанием соли. А если хочется чего-то копченого, то обратите внимание на продукты с пометкой "копченое натуральным способом", а не "со вкусом копчения" или "ароматом дыма".