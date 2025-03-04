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Вкус победы вскружит голову этим знакам Зодиака. Кого выбрали карты Таро

Вторник 04 марта 2025 21:20
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Вкус победы вскружит голову этим знакам Зодиака. Кого выбрали карты Таро Таро-гороскоп на среду (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

В среду, 5 марта, представители четырех знаков Зодиака смогут взлететь на вершину успеха. Таро-гороскоп сулит им небывалые победы.

Какие знаки Зодиака сорвут с неба все звезды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Стрелец

Вам наконец-то улыбнется удача, этот день может надолго вам запомниться. Вы сможете воплотить в жизнь свои смелые планы, не сомневайтесь в том, что покорите любые высоты. Карты Таро сулят немало побед, начинай действовать.

Лев

Ваша жизнь наполнится светом и счастьем. Таро-гороскоп на среду обещает вам возможность стереть весь негатив и наконец-то двигаться вперед. Начните новый этап с громких побед, которых вам давно не хватало, они вернут вам веру в себя.

Близнецы

Уже 5 марта вы сумеете ловко преодолеть все преграды. Кто-то пытается сбить вас с правильного пути, но едва ли вам стоит из-за этого переживать. Вы без особого труда утрете нос всем врагам и недоброжелателям, ваша победа заставит всех их кусать локти.

Водолей

Карты Таро сулят вам неожиданные новости, которые заставят вас быстро менять планы. Однако это вам не навредит, слушайте свою интуицию и постарайтесь не медлить с важными решениями. Вы победите в любом споре и в любой ситуации, даже там, где вам будут пророчить провал.

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Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Spirituality.

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