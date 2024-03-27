"Вкус у нее отличный". Диетолог назвала кашу молодости и долголетия

Чем полезен амарант

В амаранте очень много белка. Как известно, белок состоит из аминокислот.

Поэтому тарелка амарантовой каши будет способствовать синтезу белка в организме, нормальной работе печени, усиливает ее способность очищать организм от токсичных веществ.

Эта каша необходима для иммунной системы: для образования иммунных клеток, антител и других важных молекул, усиливает способность организма противостоять вирусным инфекциям (за счет аминокислоты лизина).

Также она полезна для работы сердца, повышения фертильности при депрессии (аспарагиновая кислота). Эта крупа увеличивает выносливость организма (аминокислота аланин).

В амаранте много разной клетчатки - от растворимой до нерастворимой, поэтому она является хорошей пищей для кишечных бактерий и связывает вредные продукты обмена веществ и не дает им возможности попасть в кровь.

В амаранте много калия и кальция, поэтому она способствует "подсушиванию" тела, выведению излишней жидкости из организма.

В этом продукте низкий гликемический индекс 35, он полезен при инсулинорезистентности, сахарном диабете, ожирении.

"Можно долго расписывать все пользы этой каши, но лучше просто имейте в виду: она полезна, поэтому хотя бы раз в неделю включайте ее в свой рацион. Из нее можно готовить десерты, если добавить ягод и орехов. И вкус у нее отличный - ореховый". По текстуре - почти как манная каша", - отметила Скиталинская.