На вкус как десерт. Вкусное домашнее средство от кашля и астмы вместо горьких сиропов из аптеки

Сироп с бананом и медом от кашля – каковы его свойства?

Бананы доступны круглый год, и это очень вкусные и питательные фрукты, содержащие много ценных питательных веществ. Среди прочего мы найдем там: Витамины группы В, а также А, С, Е и К. Они также содержат клетчатку и являются источником калия и минералов, как магний, кальций и фосфор.

Также эти фрукты регулируют кровяное давление, снимают напряжение в венах и артериях, поддерживают работу мышц и сердца, улучшают пищеварение, а также оказывают благотворное влияние на иммунную и нервную системы.

Мед известен своими антибактериальными и антисептическими свойствами. Содержит ферменты, антиоксиданты и аминокислоты. Продукт также содержит витамины группы В и витамин С, а также минералы, как кальций, железо, магний, фосфор, цинк и калий. Мед укрепляет иммунитет, поддерживает работу сердца, успокаивает нервы и борется с болезнетворными микроорганизмами.

И бананы, и мед обладают свойствами, ценными для здоровья, особенно для иммунной системы, и очень вкусны.

Поэтому сироп из банана и меда – отличная смесь, которая облегчит симптомы инфекции, и понравится даже детям. Сироп смягчит симптомы влажного кашля и поможет вывести застрявшие в дыхательных путях выделения.

Поэтому его следует использовать в качестве поддерживающего средства при простуде и других вирусных или бактериальных инфекциях. Благодаря своим свойствам очищать легкие от токсинов и остатков секрета, банановая смесь также рекомендована борющимся с астмой людям и курильщикам.

Как приготовить сироп из банана и меда?

Сироп следует использовать при инфекции в качестве лечения. Обычно улучшение наступает после одного дня применения сиропа, но в случае неприятного кашля может потребоваться принимать его в течение по меньшей мере 5 дней подряд или до исчезновения симптомов.

Ингредиенты:

2 спелых банана,

400 мл теплой воды

2 столовых ложки натурального меда.

Приготовление:

Бананы очистите и разомните вилкой или взбейте до однородной массы. В бананы влейте теплую воду, перемешайте и оставьте примерно на 1 час. По истечении этого времени добавьте мед. Перемешайте до получения однородной массы.

Этой порции смеси хватает на один день лечения. Ее необходимо разделить на 3 равные части. Смесь имеет короткий срок годности, поэтому на следующий день она уже не применима.