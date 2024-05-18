Вкуснющий летний салат для похудения: без вреда для фигуры и "химозного" майонеза

Для приготовления "быстрого" салата вам понадобятся следующие ингредиенты:

4 помидора

8 яиц

400 граммов крабовых палочек

1 банка кукурузы

несколько зубчиков чеснока

зелень (лук и укроп)

1 стакан греческого йогурта

1-2 ложки лимонной горчицы

сел и перец - по вкусу.

Начнем приготовление. Нарежьте сваренные яйца, крабовые палочки и томаты. Измельчите зелень и смешайте все это в большой кастрюле или миске, чтобы все продукты точно "объединились".

Затем добавляйте кукурузу, мелко нарезанный чеснок, греческий йогурт и соль с перцем. Такого салата, как отметила автор рецепта, хватает на много порций. Более того, вы можете самостоятельно изменить его составляющие.

"В такой салат можно добавить отварную или копченую курицу, вместо крабовых палочек. Также его можно подавать с сухариками, будет очень вкусно!", - добавила женщина, которая поделилась рецептом.

Может ли греческий йогурт заменить майонез (иллюстрация: freepik.com)

В чем польза греческого йогурта

Недаром этот продукт называют полезной альтернативой майонезу. Дело в том, что йогурт имеет немало преимуществ, среди которых: