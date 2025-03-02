Вкусно и полезно. Как правильно сочетать продукты для лучшего пищеварения: советы нутрициолога
Правильное сочетание продуктов - это важный аспект здорового питания, который может значительно улучшить процесс пищеварения и усвоения витаминов. Существуют простые правила, которые помогают избегать перегрузки пищеварительной системы.
Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала нутрициолог, хелс-коуч и основательница школы Mindful eating Екатерина Крупкина.
Как правильно сочетать продукты
Важно, чтобы каждый прием пищи содержал все необходимые нутриенты. Среди них:
- углеводы - это качественная энергия
- жиры - гормоны, насыщение, красивая кожа
- белок - способствует построению всех органов
- клетчатка - это работа нашего кишечника, хорошая перистальтика, витамины, микроэлементы
"Люди почему-то исключают, начинают чистить рацион из-за того, что когда-то эта мода пошла на орторексическое мышление, когда мы чистим рацион. Не надо исключать любимые продукты. Надо наоборот расширять рацион, делать его более разнообразным", - отметила Крупкина.
Например, половина тарелки должна содержать овощи или фрукты, а четверть - углеводы. Та же картошка, паста - это сложные углеводы, не только крупы, бобовые. И 1/4 должна содержать еще белок, и немножко жиров.
Если в тарелке уже есть орешки, семечки, желтки, сыр, авокадо - то это уже будет много жиров. Они полезны, но должны быть на тарелке в меру.
Питание по методу здоровой тарелки (инфографика: Центр общественного здоровья)
Нужно ли планировать питание
Эксперт объяснила, что все зависит от образа жизни. Если вы сильно загружены работой и у вас нет свободного времени, то да, питание желательно планировать.
Поэтому можно готовить наперед, например, дома наготовить на три дня вперед. Можно овощи нарезать, запечь, приготовить овощной соус, он долго хранится и очень вкусный. Затем это занимает ровно две минуты времени, чтобы собрать сбалансированную тарелку.
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