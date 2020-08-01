Слина собак мутує і стає смертельно небезпечною: медики забили тривогу

Слина собак може мутувати і стати смертельно небезпечною. Американські вчені виявили генетичну мутацію, яка здатна стати загрозою для здоров'я і життя людини. Як повідомляється, в результаті таких генетичних змін у собаківників може початися розвиток дуже рідкісної реакції на собачу слину. Лікарі кажуть про гостру відповідь на бактерії капноцитофаги, які є безпечними для собак, однак викликають важкі ускладнення у людини.

58-річна американка Шерон Ларсон з Вісконсіна відчула нездужання на наступний день після того, як її злегка вкусило домашнє щеня, якого днями завела її родина. Ларсон навіть на всякий випадок показала собаку ветеринару, але той не знайшов підстав для занепокоєння. Коли жінка зрозуміла, що раптово ослабла настільки, що не в змозі утримати в руках склянку води, її сім'я терміново звернулася у відділення невідкладної допомоги.

У лікарні з'ясували, що у жінки почали відмовляти нирки. Аналіз крові показав присутність бактерій Capnocytophaga canimorsus, що є частиною мікрофлори пащі собак і кішок. Вони вкрай рідко здатні викликати у людей захворювання, але Ларсон не пощастило. Хоча лікарі негайно почали терапію антибіотиками, вона померла на наступний день. Про трагічний випадок повідомляє видання Huffington Post.

Як повідомляється, у США в місті Вісконсін 49-річний чоловік заразився Capnocytophaga canimorsus від свого вихованця. У результаті імунної реакції, викликаної інфекцією, чоловік втратив руки, ноги, частину носа і верхню губу. Все це відбулося після того, як його облизала собака.

Дослідники з Гарвардської медичної школи виявили генетичну мутацію, яка робить людей сприйнятливішими до подібних ускладнень у разі контакту з капноцитофагами. Раніше вчені з'ясували, що багато людей при контакті з цими бактеріями не страждають. Однак якщо в організмі собаки відбулися генетичні мутації, пов'язані з функціонуванням імунної системи (тобто їх імунітет працює аномальним чином), існує загроза смерті. Генетичний варіант з дефектом збільшує ризик можливих рецидивів інфікування у майбутньому.

Вчені говорять про те, що ймовірність генетичної мутації вище у тих порід собак, які були виведені шляхом багаторазових схрещувань різних типів.

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