Нардепи побилися у Верховній Раді: причиною конфлікту стала жінка (відео)

Народні депутати від партії "Слуга народу" Гео Лерос і Макс Бужанський влаштували бійку прямо в сесійній залі Верховної Ради у четвер, 5 грудня. Як виявилося, причиною конфлікту стало образа в закритому чаті нардепа Ірини Верещук.

Гео Лерос написав якийсь непристойний текст, але що саме – невідомо. У "Слуги народу" відповіли, що закриті чати не коментують. Макс Бужанський заступився за Верещук і виникла бійка між нардепами. Як пояснила Верещук в кулуарах, вона могла випадково спровокувати цю ситуацію.

"У нас дійсно був конфлікт з паном Леросом, який, вважаю, не в політичний спосіб висловлювався про мене як публічно, так і в чаті. Я зробила йому зауваження і попросила, щоб він сьогодні прийшов і вибачився. Потім я розповіла про ситуацію тим, хто сидить поруч зі мною у парламенті. І ті, хто це почув, пішли до Лероса – просити, щоб він все-таки вибачився. І сталося таке... Якщо ми заподіяли комусь незручності, вибачте, будь ласка! Може бути, я спровокувала їх своєю емоційністю... Але вважаю, що ми повинні вчиться довіряти і поважати один одного, тоді і люди, які нас обрали, будуть вірити нам", - розповіла вона.

Верещук прокоментувала бійку Лероса і Бужанського

Конфлікт між народними депутатами переріс у бійку і депутатам від ЄС і "Голосу" довелося навіть рознімати Макса Бужанського і Гео Лероса.

Пізніше Лерос підтвердив на своїй сторінці в Facebook, що у нього виникла бійка з Бужанским, але пояснити суть конфлікту не захотів.

"Так, побилися з Бужанским, розійшлися в поглядах. Через що стався інцидент, не вважаю за потрібне коментувати, так як ми в одній фракції", - написав Лерос.

Скріншот публікації

А от Макс Бужанський факт бійки заперечує.

Бужанський заперечує конфлікт з Леросом

Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарях журналістам повідомив, що причини бійки з'ясують.

Лідер "Слуги народу" зізнався, що бійку не бачив