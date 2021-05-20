У "Слузі народу" присоромили Тищенка за скандальну вечірку: офіційно винесли догану

За його словами, відповідне рішення депутати підтримали в один голос.

Інші санкції щодо Тищенка через резонансну історію зі святкуванням іменин дружини в Fairmont Grand Hotel Kyiv, коли в столиці діяли жорсткі правила карантину, не застосовувалися.

"Було одностайно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану", - заявив Арахамія.

Інші депутати від "СН" Олександр Качура та Євгенія Кравчук підтвердили, що в партії Тищенка присоромили, обмежившись доганою.

Таким чином, політик зберігає свої внутрішньопартійні посади, а також залишається заступником голови фракції "Слуга народу" в парламенті.