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"Слуга народу" Беленюк розповів українцям, як заробити (відео)

STYLERПерсони    13.08.2019 - 15:39
"Слуга народу" Беленюк розповів українцям, як заробити (відео)
Фото: Жан Беленюк (РБК-Україна)

Жан Беленюк вирішив прорекламувати Telegram-канал і розповів, як заробити на біткоінах

Жан Беленюк - український спортсмен і призер Олімпіади, а також без п'яти хвилин депутат партії "Слуга народу" знову взявся за рекламу. На цей раз борець греко-римського стилю вирішив розповісти українцям, що на біткоінах можна заробити. Він поділився Telegram-каналом, на якому, за його словами, він сам постійно отримує інформацію.

Відеоролик Беленюк розмістив на своїй Facebook-сторінці.

"Хочу поділитися з вами, на мій погляд, дуже важливою інформацією. Біткоіны і кріптовалюти - це такий же глобальний тренд, як і Інтернет на початку 2000-х років. Ми можемо це приймати, або не приймати, але тим не менш через 5-10 років це стане невід'ємною частиною нашого життя. Тому вважаю правильним вже зараз починати розбиратися в ринку криптовалют. Для мене головним джерелом інформації біткоіну є Telegram-канал "Головний по Крипті". Про ринку криптовалют він пише доступно і зрозуміло, навіть для тих, хто не в темі. Там вас навчать, як зберегти, примножити і взагалі розібратися в цьому великому глобальному ринку", - сказав на відео Беленюк.

Зазначимо, що підписники Беленюка сприйняли ідею його реклами з розчаруванням. Люди не розуміють, навіщо спортсмен і депутат в це вплутався.

  • Сумне видовище.
  • Даремно Жан цим ла*ном зайнявся.
  • У продовженні цього відео, Жан Беленюк, у Вас буде можливість розробити законопроект, який зобов'яже роботодавців в Україні платити зарплату біткоінами І тоді ми відповімо на питання куди піде биткоін, - в кишені громадян.
  • Розчарував... Давай, Жан, пали ще про форекс!

&quot;Слуга народу&quot; Беленюк розповів українцям, як заробити (відео)Скріншот коментарів (facebook.com/zhanbeleniuk)

Як ми раніше писали, Жан Беленюк, який став новим депутатом від партії "Слуга народу", зганьбився, назвавши прожитковий мінімум в Україні. Він вважає, що це 30 тисяч гривень. Спортсмен відповідав на запитання журналіста, скільки він буде заробляти на посаді народного обранця.

До речі, "Слуга народу" Беленюк опинився в центрі сексистського скандалу.

"Слуга народу" Беленюк опинився в центрі сексистського скандалу
Новини України Жан Беленюк
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