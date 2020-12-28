ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Випадків хвороби в сто разів більше: лікар пояснив "падаючу" статистику COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Статистика випадків коронавірусу в Україні не об'єктивна. Так вважає лікар, голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко. За його словами, українцям не говорять правду про боротьбу з пандемією COVID-19.

Популярні новини

Медик повідомив в ефірі "Апострофа", що хворих в Україні набагато більше, може бути навіть у сотні разів.

"Статистичні дані, які публікує МОЗ, не об'єктивні. Вони публікують виключно лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Насправді клінічно підтверджених випадків хвороби в десятки, а то і в сотні разів більше. Це перше. По-друге, основним показником є інтенсивність поширення хвороби, яка у нас не визначається. Захворюваність, смертність і летальність", - повідомив лікар.

Кравченко зазначив, що зростання показників COVID-19 спостерігається у всіх країнах східної Європи, а у нас чомусь фіксують спад.

"В Україні ці показники чомусь зменшуються. Про летальність нам абсолютно нічого не говорять, тому що ми навіть її порахувати зараз не можемо, оскільки не знаємо об'єктивних показників захворюваності. Як казав професор Преображенський у фільмі "Собаче серце", не треба читати радянських газет. Ось так і не треба сподіватися на статистику", - сказав лікар.

На думку Кравченка, в столиці можна довіряти статистичними даними, через те, що цим займається Олег Миколайович Рубан - начальник управління Держпотребслужби.

Як ми раніше писали, лікар розповів, що може зупинити коронавірус в Україні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус