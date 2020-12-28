Випадків хвороби в сто разів більше: лікар пояснив "падаючу" статистику COVID-19

Лікар розповів, що статистика коронавіруса в Україні необ'єктивна (фото: РБК-Україна)

Статистика випадків коронавірусу в Україні не об'єктивна. Так вважає лікар, голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко. За його словами, українцям не говорять правду про боротьбу з пандемією COVID-19.

Медик повідомив в ефірі "Апострофа", що хворих в Україні набагато більше, може бути навіть у сотні разів.

"Статистичні дані, які публікує МОЗ, не об'єктивні. Вони публікують виключно лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Насправді клінічно підтверджених випадків хвороби в десятки, а то і в сотні разів більше. Це перше. По-друге, основним показником є інтенсивність поширення хвороби, яка у нас не визначається. Захворюваність, смертність і летальність", - повідомив лікар.

Кравченко зазначив, що зростання показників COVID-19 спостерігається у всіх країнах східної Європи, а у нас чомусь фіксують спад.

"В Україні ці показники чомусь зменшуються. Про летальність нам абсолютно нічого не говорять, тому що ми навіть її порахувати зараз не можемо, оскільки не знаємо об'єктивних показників захворюваності. Як казав професор Преображенський у фільмі "Собаче серце", не треба читати радянських газет. Ось так і не треба сподіватися на статистику", - сказав лікар.

На думку Кравченка, в столиці можна довіряти статистичними даними, через те, що цим займається Олег Миколайович Рубан - начальник управління Держпотребслужби.

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