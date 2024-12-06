Не слезы и плохое настроение: 8 красных флажков депрессии, при которых врач требуется срочно

Одна из главных ошибок о депрессии, когда люди говорят: "оно само пройдет", "просто нужно время и выспаться", "то все от пасмурной погоды и холода" или считают определенные признаки болезни чем-то несерьезным.

Но депрессия - это не слезы и плохое настроение, как считает большинство людей. Это серьезное глобальное состояние, которое может длиться довольно долго и часто оно может выглядеть беспричинно на фоне благополучия.

Исследования показывают, что каждый 4-5 человек в мире хотя бы раз в жизни сталкивался с депрессивными проявлениями. Часто депрессия может вызвать суицидальные мысли и если бы люди обращались вовремя за помощью, таких мыслей у них, скорее всего, не возникало бы.

Поэтому очень важно обращать внимание на серьезные признаки депрессии, указывающие, что обратиться к врачу нужно как можно скорее.

Проблема с концентрацией внимания

Проблемы с концентрацией внимания или принятием решений могут являться признаком различных психических расстройств, включая синдром дефицита внимания (СДВГ), депрессию и тревогу.

Кроме нарушения концентрации, наблюдается замедление деятельности мозга, когда человек не может сконцентрироваться на чтении книги или на обучении. Если такие симптомы наблюдаются более двух-трех недель - это повод обратиться к врачу.

Чувство беспомощности и безнадежности

При депрессии наблюдаются проблемы с вниманием и человеку приходится прилагать усилия, чтобы что-то запомнить. На заднем плане постоянно растет беспокойство и тревога.

В результате у человека возникает ощущение собственного ничтожества из-за того, что он не может делать простые вещи. Особенно трудно воспринимать это людям, которые до болезни были активны, быстро работали и принимали решения.

В тяжелых случаях это может доводить не только до суицидальных мыслей, но и попыток что-то сделать.

Заторможенность в движениях

Обычные дела даются при депрессии очень сложно. Человек не может отчасти или даже полностью поддерживать свою привычную жизнедеятельность. Такие простые вещи как поход в магазин, прогулка с друзьями или посещение публичного места начинают казаться невыносимыми.

Изменения в аппетите

Аппетит при депрессии может как снижаться, так и наоборот - повышаться. Часто люди замечают, что вкус знакомых продуктов не таков. Пища может быть похожа на бумагу или вату. Или что еда не пахнет или пахнет как-то не так.

Проблемы со сном и физические симптомы

Ночью человек не может заснуть, а днем не может ничего с собой поделать, потому что просто засыпает на ходу. Выходит определенный замкнутый круг. И тогда депрессия может оказывать влияние на физическое состояние: могут возникать головные боли, проблемы с пищеварением, хронические боли.

Самое тяжелое время при депрессии - утро. Человек чувствует себя едва живым, ему нужны невероятные усилия, чтобы поднять себя с кровати и куда-то уходить и что-то делать. Только к вечеру человек начинает получше себя чувствовать, способен к общению и к определенной работе.

Еще один момент, который часто встречается у многих людей - пробуждение среди ночи с сильным сердцебиением, ощущением страха смерти. После этого долго не удается уснуть.

Утрата интереса

Мир у человека в депрессии становится черно-белым и все краски как будто исчезают. Привычные способы себя развлечь - не работают. Ничего не радует. Даже интересная работа или хобби становятся неинтересными, не вызывают желания жить и двигаться дальше.

Сокращение общения

Люди с депрессией не могут общаться с людьми, как раньше. Им неуютно в компании друзей, они чувствуют себя там чужими, не понимают, о чем говорят. При этом до болезни люди могли быть душой компании и любили проводить время с друзьями.

Есть признаки социальной изоляции, нежелание посещать публичные места, сокращение общения с близкими, семьей.

Беспричинная тревога

Могут появляться какие-то непонятные страхи, мерцают знаки, повсюду видятся плохие приметы.

Также депрессию указывает повышенная раздражительность, перепады настроения или даже проявления беспричинной агрессии.

Если вы заметили такие симптомы у себя или у ваших близких, вам нужно немедленно обратиться за помощью.