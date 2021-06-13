Зламав ніс і жбурляв речі: в Києві неадекват на очах дитини побив жінку на пляжі

У суботу, 12 червня, о 18:00 на пляжі шлюзу 1 (Осокорки) невідомий чоловік почав погрожувати компанії людей, яка рибалила. Неадекват почав штовхати речі, ламати вудки, а потім вдарив жінку по обличчю і зламав їй ніс. Крім того, у жінки струс мозку.

"Далі він продовжив кричати, кидати наші речі в інших людей на пляжі, ті в свою чергу злякалися і почали розбігатися. Ми викликали поліцію, а цей, відповідно, втік", - розповіла потерпіла.

Увага на відео присутня ненормативна лексика.

"Допоможіть встановити його особистість - він не повинен залишитися безкарним, мало того, що він це творить на очах своєї дитини, так наступного разу він може вбити когось!" - йдеться в повідомленні.