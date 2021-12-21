Вершкове масло нижче 82,5% - несправжнє: дієтолог розвіяла міфи, в які вірять українці

Вершкове масло - дуже цінний і поживний продукт, але останнім часом про нього ходить багато суперечливих міфів.
Нутриціолог і дієтолог Світлана Нікітчук розвіяла багато тверджень про цей продукт на своїй сторінці в Instagram.
Холестерин
Твердження про те, що вершкове масло - це холестерин - це міф.
Цей продукт багатий вітаміном А, який відповідає за здоров'я волосся і шкіри. Жодне рослинне масло не містить цей вітамін, тим більше в таких кількостях.
Також вершкове масло корисно для репродуктивних органів, очей, нервової та травної системи.
Жирність масла
Те, що вершкове масло нижче 82,5% жирності – це несправжнє масло не відповідає дійсності.
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82,5, 73%, 72,5% - це відсоток вмісту високожирових вершків. Більш низький відсоток свідчить про наявність вологи, а не про вміст шкідливих домішок.
Смаження на вершковому маслі
Смажити на вершковому маслі - не можна. Запам'ятайте це. Білки і цукри, які присутні в маслі, при нагріванні кристалізуються і горять, в результаті утворюються канцерогени. Це єдина шкода вершкового масла.
Відзначимо, що масло - це калорійний продукт. Тому стежте за його кількістю в раціоні. Його їсти можна і потрібно, важлива порція.
Як ми раніше писали, експерт розповіла, як вибрати якісне вершкове масло.