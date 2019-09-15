Дуже еротично: Салем і Сахневич "порвали" паркет гарячим танцем (відео)

Танці з зірками 2019 – найгарячіший танець 15 09 (колаж РБК-Україна)

Паркет легендарного шоу підкорив танець для закоханих

На проекті "танці з зірками" в сьогоднішньому випуску, 15 вересня, у шлюб вступили Катерина Кухар і Олександр Стоянов. У прямому ефірі телешоу прима-балерина і прем'єр балету Національної опери України зв'язали свої серця узами шлюбу. Після зворушливого події, яка вразила кожного глядача, на сцені з'явилася пара, що присвятила свій танець всім закоханим. Даніель Салем і Юлія Сахневич запалили головний танцювальний майданчик країни пекучої сальсою в прямому ефірі на телеканалі 1+1.

Даніель Салем і Юлія Сахневич виступили після одруження Кухар і Стоянова. Сам Салем танцював для своєї коханої дружини, з якою більше 15 років разом. Пара ж присвятила танець всім закоханим серцям. Пекучий і дуже спокусливий танець був виконаний під музику української співачки Світлани Лободи, під пісню "Пуля – Дура".

Танці з зірками 2019 – самий гарячий танець 15 09 (відео: youtube.com/Танці з зірками)

Дмитро Монатік назвав номер спокусливим і провокаційним.

"Це був дуже провокаційний, в моєму розумінні, і спокусливий номер, але так вдало, майстерно, професійно, на мою думку, сповнений. Ви, Даніель, я Вам хочу сказати, дуже сильний чоловік, якщо змогли вистояти перед такою спокусницею як Юлія", - вважає Монатік, який в кінці побажав перемоги в шоу парі.

Влад Яма вказав парі на помилки, однак сказав, що це краще, ніж танцювати "три кроки за дві хвилини". Катерина Кухар зізналася, що танець пари навіяв їй спогади про перший прочитаний нею роман, і подарувала Салему і Сахневич книгу "Співаючі в тернику".

У мережі також оцінили номер:

Мені подобається, що Даніель реально намагається, але тут зірка Юля, вона перетягує увагу! Красуня. Правда Вишняков тягнув акторськи більше))

Влад, які стегна? В сальсі немає стегон! Особливо у партнерів...

Гарне присвячення коханій жінці - скільки б офігенних жінок у мене не було, я буду сонцем тільки для тебе єдиної)

У Юлі, як завжди, чудові постановки. Її самбу з Іраклі Макацарія я переглядаю досі (це для мене найкраща пара після пари Яма - Могилевська), а Юля - одна з кращих танцівниць цього шоу, до того ж, красуня!

Юля витягнула номер, але набагато краще, ніж перший танець.

Даніель красень!

Хіба можна порівняти Юлю? Незрівнянна.

Танці з зірками 2019 – самий гарячий танець 15 09 (скріншот: youtube.com/Танці з зірками)

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар з чоловіком вразили ефектним стрибком в басейн.

Раніше повідомлялося, що чуттєва Катерина Кухар в розкішній прозорій сукні приголомшила мережу своєю пронизливою поезією, якою вона поділилася у себе в Instagram.