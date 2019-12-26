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Злилися в єдине ціле: 89-річний Чапкіс розповів про інтим з 38-річною коханкою

STYLERЖиття    26.12.2019 - 22:53
Злилися в єдине ціле: 89-річний Чапкіс розповів про інтим з 38-річною коханкою
Григорій Чапкіс (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Хореограф Григорій Чапкіс відверто розповів про своє особисте життя

Відомий український хореограф і танцюрист Григорій Чапкіс відверто розповів про інтимне життя у свої 89 років, а також про свою нову 38-річну коханку. Про це він говорив з Дмитром Гордоном в його програмі на YouTube.

Чапкіс з захопленням розповів про свою жінку. Він зазначив, що зустрів її випадково, коли вже махнув на себе рукою і готувався до вічного спокою. Він також підкреслив, що у них з коханкою є секс.

При цьому він зазначив, що наскільки повноцінні інтимні стосунки в нього зараз, то це потрібно запитати у його коханої.

Григорій Чапкіс розповів про свою кохану (відео: YouTube)

"Справа в тому, що вона приймає мене таким, який я є. Ви розумієте? Я сам себе не впізнаю... ми злилися в єдине ціле", - розповів хореограф.

Чапкіс зазначив, що його жінку звуть Людмила і в неї більше грошей, ніж у нього, тому вона точно з ним зустрічається не через матеріальну вигоду. Хореограф розповів, що завдяки їй він знову відчув смак до життя.

При цьому Чапкіс розповів, що його родичі вважають, що його коханка чекає, поки він відійде в інший світ, щоб отримати всі гроші. Але він буде робити все щоб Людмила була щаслива з ним, тому що у них зародилася справжня любов.

Варто зазначити, що Чапкіс був одружений три рази. Від перших двох шлюбів у нього народилися дочка і син. А з останньою дружиною Аллою він прожив 24 роки.

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