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Злили дані карти шахраям: українець поскаржився на сервіс Megogo

Колаж РБК-Україна: дані банківської кредитки клієнта Megogo потрапили до шахраїв
Автор: Володимир Костирін

Медіа-сервіс для перегляду ТБ, спортивних трансляцій і кіно MEGOGO потрапив у скандал через зняття з банківської картки глядача грошей без його відома, імовірно, шахраями. Причому випадок стався через 9 місяців після реєстрації в сервісі для перегляду боксу.

Про ситуацію поскаржився сам потерпілий, киянин Іван Моложанов у своєму Facebook.

За словами чоловіка, у нього з картки ПриватБанку рано вранці раптово зняли протягом 10 хвилин 1300 гривень, і втрата коштів тривала б, якби не блокування кредитки після дзвінка в банк.

"Дружина розбудила мене о пів на сьому, тому що годинник на моїй руці постійно вібрував, а я цього не відчував. Транзакції (див. скріншот телефону) йшли кожні 15 секунд. Поки прокидався, дзвонив у банк і блокував карту, з рахунку встигли зняти 1300 гривень (що приблизно і дорівнює 50 доларам)", - пише житель столиці.

Моложанов додав, що в процесі спілкування з ПриватБанком з'ясував, що його випадок - не єдиний.

Як це сталося

Як розповів киянин, у вересні 2021 року він зареєструвався в Megogo, щоб подивитися боксерський поєдинок Олександра Усика з британцем Ентоні Джошуа (українець тоді за підсумками видовищного бою відібрав у чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями поясу WBA, IBF, WBO та IBO).

Після цього перегляду чоловік відтоді не користувався сервісом Megogo і, як пише Моложанов, "напевно в помсту за це вони злили комусь дані моєї кредитки".

Постраждалий киянин просить українців враховувати його випадок, і також закликав Megogo "не зливати дані карт клієнтів шахраям".

Зазначимо, що судячи з опублікованих скрінів транзакцій, гроші з кредитки зловмисники активно відправляли на поповнення "Однокласники".

Фото: скрін facebook.com/ivan.molozhanov

Нагадаємо, що схожий випадок раніше відбувався з клієнтом ПриватБанку з Чернівців - чоловік залишився без власних коштів і навіть став боржником, оскільки шахраї за ніч зняли всі гроші з кредитки. До речі, в банку тоді у відповідь на скаргу заявили, що люди самі видають особисту інформацію зловмисникам.

Раніше повідомлялося, що в Україні з початку повномасштабної війни активізувалися інтернет-шахраї, які просять надсилати кошти нібито на ЗСУ або виманюють дані банківських карток у громадян.

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ПриватБанкMegogoбанковская картаСхеми шахраїв