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Сльозу вибиває: Комаровський пояснив, як хрін допомагає боротися з вірусами

STYLERЖиття    14.05.2020 - 08:08
Сльозу вибиває: Комаровський пояснив, як хрін допомагає боротися з вірусами
Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський розповів про профілактику вірусних захворювань і дав "кулінарну" пораду

Євген Комаровський розповів про користь хрону і пояснив його ефективність у протидії вірусам. Відомий педіатр і телеведучий звернув увагу на цікаву особливість при вживанні цієї гострої приправи з коренеплоду, яка "включає" імунний захист людини.

Лікар вищої категорії у своєму новому відео відповів на питання, що краще для профілактики вірусних захворювань: корінь імбиру або хрін, який "і сльозу вибиває, і подих перехоплює".

"Важливо насправді зрозуміти сенс фрази "сльозу вибиває". Не завжди люди розуміють сенс анатомії, чому вірус розмножується у верхніх дихальних шляхах і слизовій оболонці носа", - зазначив Комаровський.

Медик розповів, яке відношення до неї має орган зору і чому можливе зараження, коли ми почухали око.

"Річ у тому, що сльози, які утворюються, стікають не тільки по щоках - велика їх частина стікає саме по носослізному каналу в порожнину носа. Саме тому коли ми плачемо ми шмигаємо носами", - пояснив Комаровський.

У цьому контексті доктор виділи ще один важливий нюанс, що має відношення до ефективності плачу. Адже в сльозах міститься особливий універсальний противірусний білок лізоцим, який є "досить потужним фактором неспецифічного імунного захисту".

Саме через це діти, які плачуть і регулярно промивають собі ніс лізоцимом - тобто сльозами - хворіють значно рідше, зауважив педіатр.

"Саме тому можна припустити, що наш місцевий хрін, який вибиває сльозу і змушує нас шмигати носом, змушує нас промивати ніс лізоцимом і додатково посилювати наш імунний захист. Тому хрін однозначно більш ефективний, ніж імбир", - резюмував Комаровський.

Відео: Комаровський розповів, як хрін допомагає захищати організм від вірусів

Раніше ми писали про те, що доктор Комаровський розповів про жорстоку аферу, яка стала поширена під час карантину.

Теги Новини України здоровьеДоктор КомаровскийвирусыЄвген Комаровський
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