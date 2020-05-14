Сльозу вибиває: Комаровський пояснив, як хрін допомагає боротися з вірусами

Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський розповів про профілактику вірусних захворювань і дав "кулінарну" пораду

Євген Комаровський розповів про користь хрону і пояснив його ефективність у протидії вірусам. Відомий педіатр і телеведучий звернув увагу на цікаву особливість при вживанні цієї гострої приправи з коренеплоду, яка "включає" імунний захист людини.

Лікар вищої категорії у своєму новому відео відповів на питання, що краще для профілактики вірусних захворювань: корінь імбиру або хрін, який "і сльозу вибиває, і подих перехоплює".

"Важливо насправді зрозуміти сенс фрази "сльозу вибиває". Не завжди люди розуміють сенс анатомії, чому вірус розмножується у верхніх дихальних шляхах і слизовій оболонці носа", - зазначив Комаровський.

Медик розповів, яке відношення до неї має орган зору і чому можливе зараження, коли ми почухали око.

"Річ у тому, що сльози, які утворюються, стікають не тільки по щоках - велика їх частина стікає саме по носослізному каналу в порожнину носа. Саме тому коли ми плачемо ми шмигаємо носами", - пояснив Комаровський.

У цьому контексті доктор виділи ще один важливий нюанс, що має відношення до ефективності плачу. Адже в сльозах міститься особливий універсальний противірусний білок лізоцим, який є "досить потужним фактором неспецифічного імунного захисту".

Саме через це діти, які плачуть і регулярно промивають собі ніс лізоцимом - тобто сльозами - хворіють значно рідше, зауважив педіатр.

"Саме тому можна припустити, що наш місцевий хрін, який вибиває сльозу і змушує нас шмигати носом, змушує нас промивати ніс лізоцимом і додатково посилювати наш імунний захист. Тому хрін однозначно більш ефективний, ніж імбир", - резюмував Комаровський.

Відео: Комаровський розповів, як хрін допомагає захищати організм від вірусів

Раніше ми писали про те, що доктор Комаровський розповів про жорстоку аферу, яка стала поширена під час карантину.