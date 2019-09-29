До сліз: мережу шокувало фото першого стадіону "Шахтаря" в Донецьку

У мережі з'явився знімок першого стадіону футбольного клубу "Шахтар" в окупованому Донецьку, на якому він дебютував у Лізі чемпіонів. В той час українці грали проти "Арсеналу", "Лаціо" та "Спарти".

Цей стадіон ще знаменитий тим, що в 2003 році на ньому 2 матчі провела збірна України. Перший матч був товариським з Румунією (0:2), а другий - відбір до Євро-2004 проти Північної Ірландії (0:0).

Перший стадіон "Шахтаря" в Донецьку (фото: instagram.com/vasmykola)

Керівництво клубу доглядало за стадіоном навіть після переїзду на РСК "Олімпійський", а потім і на Донбас Арену. Але після окупації міста в 2014 році за стадіоном ніхто не стежить.

За ці роки стадіон перетворився в богом забуте місце, на якому тепер ростуть кущі та дерева.

Користувачі мережі також прокоментували стан стадіону.

Пам'ятаю матч з "Лаціо"!

До сліз;

Ох;

Не впізнав рідний стадіон, культове місце. Найбільш пам'ятний матч, на якому я був присутній тут з "Лугано" 3-0. Гол Бахарєва в 2 торкання... дитяча пам'ять. Добре запам'ятав ті емоції;

Колись квітуча Абхазія теж як у фільмі жахів. Мертвечиною віє від Росії;

Десь вже і динозаври ходять... як в Абхазії;

Всюди цвіте папороть. Чекаємо чудес.

Нагадаємо, що в мережі показали фотографії знищених бойовиків терористичної "ДНР".