До сліз: мережу шокувало фото першого стадіону "Шахтаря" в Донецьку

Запустілий стадіон в окупованому Донецьку викликав бурхливу реакцію в українців
У мережі з'явився знімок першого стадіону футбольного клубу "Шахтар" в окупованому Донецьку, на якому він дебютував у Лізі чемпіонів. В той час українці грали проти "Арсеналу", "Лаціо" та "Спарти".
Цей стадіон ще знаменитий тим, що в 2003 році на ньому 2 матчі провела збірна України. Перший матч був товариським з Румунією (0:2), а другий - відбір до Євро-2004 проти Північної Ірландії (0:0).
Перший стадіон "Шахтаря" в Донецьку (фото: instagram.com/vasmykola)
Керівництво клубу доглядало за стадіоном навіть після переїзду на РСК "Олімпійський", а потім і на Донбас Арену. Але після окупації міста в 2014 році за стадіоном ніхто не стежить.
За ці роки стадіон перетворився в богом забуте місце, на якому тепер ростуть кущі та дерева.
Користувачі мережі також прокоментували стан стадіону.
Нагадаємо, що в мережі показали фотографії знищених бойовиків терористичної "ДНР".