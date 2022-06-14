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Сліпий хлопчик з Ірпеня заспівав "Ой у лузі червона калина": він вижив, запізнившись на розстріляний автобус

Колаж РБК-Україна: сліпий хлопчик з Ірпеня заспівав "Ой у лузі червона калина"
Автор: Світлана Мащенко

Олександр Ільченко - підліток з Ірпеня, який дивом вижив під час евакуації. Нещодавно хлопець заспівав наш український військовий гімн "Ой у лузі червона калина" у Кракові.

Дивіться на цього мужнього хлопця на відео нижче в нашому матеріалі.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, на 11-й день окупації міста він запізнився на останній евакуаційний автобус, розстріляний рашистами. Всі вісім людей, які намагалися врятуватися, загинули.

"Підліток вижив і зміг вибратися з окупованого міста. Він заспівав на кургані Костюшко в Кракові", - йдеться в повідомленні.

Евакуація з Ірпеня почалася на початку березня. Окупанти розстрілювали людей, які намагалися дістатися до автобусів.

Так, 6 березня загинуло відразу вісім осіб, в тому числі діти.

В кінці березня місто-сателіт столиці було звільнено. 71% міста або зруйнований, або пошкоджений.

Раніше ми писали, що 15-річний Андрій прославився на весь світ, зупинивши ворога під Києвом іграшковим дроном.

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