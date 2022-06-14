Сліпий хлопчик з Ірпеня заспівав "Ой у лузі червона калина": він вижив, запізнившись на розстріляний автобус

Як пишуть місцеві Telegram-канали, на 11-й день окупації міста він запізнився на останній евакуаційний автобус, розстріляний рашистами. Всі вісім людей, які намагалися врятуватися, загинули.



"Підліток вижив і зміг вибратися з окупованого міста. Він заспівав на кургані Костюшко в Кракові", - йдеться в повідомленні.

Евакуація з Ірпеня почалася на початку березня. Окупанти розстрілювали людей, які намагалися дістатися до автобусів.

Так, 6 березня загинуло відразу вісім осіб, в тому числі діти.

В кінці березня місто-сателіт столиці було звільнено. 71% міста або зруйнований, або пошкоджений.