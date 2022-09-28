Слепаков записал песню о войне в Украине, высмеял россиян и навсегда покинул РФ (видео)

Как звучит новая песня Слепакова

Видео "Не все так однозначно" звезда КВН опубликовал в своем YouTube-канале 27 сентября. В индивидуальной манере автор исполнил песню, аккомпанируя на гитаре.

В композиции Слепаков приводит красноречивую параллель. Он поет, как россиянин застал дома жену с другим, но сделал вывод, мол, "не все так однозначно".

Так Семен, по всей видимости, намекает на отношение россиян к войне в Украине, которые то и дело твердят, что "не все так однозначно".

В первом куплете он поет:

Когда был нанесен удар по Украине,

Я был так огорчен, я прямо впал в уныние,

И было на душе так тягостно и мрачно.

Я даже собирался написать в Facebook,

Но в голове внезапно мелькнула мысль:

"А вдруг не все так однозначно?"

Где сейчас Семен Слепаков?

Отметим, что артист публично не поддерживал Украину, но при этом, своего позитивного отношения к так называемой "СВО" он тоже не высказывал. Хотя записал 25 февраля видео обращение к Путину.

"Что бы почувствовал Михаил Михайлович Жванецкий, который вырос в Одессе и с которым вы лично дружили и произведения которого вы наверняка очень любите? Он проводил каждое лето в Одессе, вплоть до самой смерти. Как бы на это посмотрел Владимир Семенович Высоцкий, песни которого вы наверняка знаете наизусть, а фильм "Место встречи изменить нельзя" с легкостью можете цитировать? Его военные песни являются частью нашей патриотической культуры. Если бы Владимир Семенович писал песни о военной операции в Украине, мне кажется, что его посыл вряд ли был таким же, каким он был в тех его военных песнях", - сказал в обращении Слепаков.

Также он призвал хозяина Кремля "найти другой выход из этой чудовищной ситуации".

Спустя некоторое время он написал еще один пост под хештегом #нуженмир.

"Боль за то, что происходило и происходит на Донбассе - очень сильна и велика. Боль за то, что происходит в Украине - не меньше. Всю эту боль невозможно измерить. И ее нельзя успокоить ничем. И для того, чтобы наша общая боль не стала еще сильнее, нужно чтобы весь этот ужас прекратился и наступил мир. Я жду только одного - чтобы все скорее закончилось. Я хочу только одного - чтобы и с той, и с другой стороны погибло как можно меньше людей. Сейчас нам всем очень нужен мир. Пусть он наступит как можно скорее", - написал он в Instagram.

После этого на него набросились фанаты Путина и прокремлевские СМИ, начав распространяться слухи, что комик "уже уехал из РФ".

Однако в марте Слепаков обратился к россиянам и посмеялся над новостями, в которых сообщалось, что он якобы тайно покинул родную страну.

"Чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель поездки. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления… Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и пояснял цель поездки всем. Всегда предупреждал… А тут вдруг такой сбой в коммуникации", - иронично отметил Слепаков в своем микроблоге.

В последние месяцы, комик полностью пропал с радаров СМИ: новых выступлений у Семена не было, и в социальных сетях он себя тоже никак не проявлял.

Долгое молчание Слепакова объяснила его помощница. По ее словам, артист переехал в другую страну. Судя по всему, на ПМЖ.

"С ним все хорошо. Он уехал", - цитируют девушку "Светские хроники".

В российских таблоидах пишут, что Слепаков обосновался в Израиле. При этом, он якобы покинул Россию еще несколько месяцев назад, просто не заявлял об этом публично.

К слову, в Израиле экс-КВНщик планирует продолжить свою творческую карьеру. По крайней мере, на это намекает афиша его концертов: на конец сентября-начало октября у Слепакова запланированы выступления в Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Тель-Авиве.

Афиша концертов Слепакова в Израиле