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Слідство розбереться: колеги Алібасова не вірять у випадкове отруєння (відео)

STYLERПерсони    07.06.2019 - 17:17
Слідство розбереться: колеги Алібасова не вірять у випадкове отруєння (відео)
Барі Алібасов у лікарні (колаж: РБК-Україна)

Барі Алібасов отруївся рідиною для промивання труб

Барі Алібасов знаходиться в реанімації у важкому стані в лікарні імені Скліфасовського. Нещодавно стало відомо, що продюсера ввести в стан медикаментозної коми, підключивши до апарату штучної вентиляції легенів. Син шоумена розповів про те, як отруївся Алібасов, а співак і продюсер Андрій Разін не вірить у випадковість події, повідомляють росЗМІ.

Відзначимо, що 6 червня Барі Алібасов відсвяткував свій 72-й день народження в лікарні. А перед тим, як його ввели в медикаментозну кому, він написав заповіт - квартиру відписав синові, земельну ділянку - дружині Лідії Федосєєвій-Шукшиній, а права на пісні "На-На" учасникам групи.

За словами 33-річного Барі Алібасова-молодшого в той фатальний день батько перебував в офісі. Він відсьорбнув з "красивої пляшки" рідину для промивки труб, думаючи, що це сік. Хоча раніше повідомлялося, що рідина була налита в склянку.

Слідство розбереться: колеги Алібасова не вірять у випадкове отруєння (відео)

Барі Алібасов в лікарні - колеги продюсера не вірять у випадкове отруєння (скрін: YouTube/росЗМІ)

І ніхто не розуміє, як пляшка виявилася на кухні офісу біля раковини. Син продюсера каже, що вдома, якщо на кухні щось стоїть біля раковини, це п'ється.

"А на студії пляшка стояла, і він вирішив, що це питний йогурт, сьорбнув один ковток, але це був очищувач для труб і цього було достатньо", - сказав син Алібасова.

Також Алібасов-молодший сказав, що ніхто не розуміє, хто міг поставити туди пляшку.

"Мотиву не було ні в кого спеціально ставити", - додав він.

А співак і продюсер Андрій Разін не вірить у випадковість отруєння.

"Є питання, думаю, що слідство розбереться", - говорить Разін.

Барі Алібасов в лікарні - колеги продюсера не вірять у випадкове отруєння (відео: YouTube/росСМИ)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Барі Алібасова екстрено доставили в лікарню у важкому стані.

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