Під Слов'янськом виявили новий цвинтар: останки належать загиблим в 2014 році

У Слов'янську виявили нове поховання і після ексгумації стало зрозуміло, що останки належать загиблим в бойових діях у 2014 році.

Це кладовище було виявлено під час досудового розслідування за фактом загибелі громадян під час збройного конфлікту. Деталі розповіли в пресслужбі Національної поліції.

"З метою ідентифікації загиблих зразки ДНК будуть направлені на експертизу до Києва. Поліцейські Донецької області проводять ретельну роботу, щоб допомогти людям дізнатися долю свої безвісти зниклих рідних", - розповіли в поліції.

Місце поховання було виявлено біля цвинтаря в Слов'янську. Слідчий відділ Слов'янського відділу поліції за участю слідчих-криміналістів і оперативників карного розшуку Головного управління Нацполіціі в Донецькій області з залученням групи транспортування і пошуку загиблих військовослужбовців "Евакуація 200" ВСУ організували ексгумацію тіл. Також були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У Слов'янську виявили кладовище із загиблими у 2014 році (Фото: Національна поліція)

Велику частину інформації по ексгумації засекретили в рамках слідства, але є попередня інформація про те, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов'янська у 2014 році.

"Це вже не перша ексгумація, яка допомогла встановити долю безвісти зниклих і забезпечити ефективне розслідування обставин їх загибелі. Так, поліцейські встановили бойовиків, які розстріляли в Слов'янську чотирьох мирних жителів", - додали в поліції.

Під Слов'янськом виявили нові поховання загиблих у 2014 році

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явилися фото кладовища військової техніки під Ростовом.