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У Слов'янську від смертельного отруєння помер американець і маленька дочка його коханої

Новость на русском → Слов'янськ, Четвер 22 квітня 2021 19:07
У Слов'янську від смертельного отруєння помер американець і маленька дочка його коханої Колаж РБК-Україна: у Слов'янську встановлюють обставини смертельного отруєння родини
Автор: Володимир Костирін

У Слов'янську за нез'ясованих обставин загинули громадянин США і місцева 6-річна дівчинка, а мати дитини потрапила до реанімації. Всіх трьох виявили у квартирі без свідомості, але лікарі змогли врятувати життя тільки жінці.

Про це 22 квітня передали в прес-службі поліції Донецької області.

Повідомляється, що трагедія сталася вчора пізно ввечері - близько 23:00. До правоохоронців звернулася мати тієї самої жінки та розповіла, що дуже хвилюється за дочку - та на зв'язок не виходить, а квартира, в якій проживає сім'я, замкнена зсередини.

"За адресою виїхала слідчо-оперативна група і медики. У квартирі правоохоронці виявили 24-річну жінку, її 6 - річну доньку та її співмешканця-громадянина США. Всі вони перебували у важкому стані здоров'я, але без видимих тілесних ушкоджень", - розповіли в Краматорському районному управлінні поліції.

Медики довгий час намагалися їх реанімувати, але вижила тільки одна постраждала жінка.

Точна причина смерті дівчинки і чоловіка буде відома після проведення судмедекспертизи. Попередньою причиною називають отруєння, проте в поліції поки не уточнюють - чим саме.

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 п. 2 ч. 2 ст. 115 з позначкою "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що минулої осені в Києві померла співробітниця посольства США Санвер Нікаєло за нез'ясованих обставин.

Також ми писали про те, що у жовтні 2020-го під Житомиром загинули троє військових ЗСУ - їх тіла були виявлені в орендованій квартирі без видимих слідів травм або пошкоджень.

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