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У Слов'янську колишній бойовик "ДНР" з судимістю застрелив чоловіка

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Слов'янськ, Четвер 20 травня 2021 22:39
У Слов'янську колишній бойовик "ДНР" з судимістю застрелив чоловіка Колаж РБК-Україна: у Слов'янську екс-"ДНРівець" застрелив людину
Автор: Володимир Костирін

У Слов'янську колишній бойовик угруповання "ДНР" вбив 56-річного чоловіка, тіло якого з вогнепальним пораненням було виявлено в гаражі в мікрорайоні Цілинний. Правоохоронці розкрили злочин, скоєний близько двох тижнів тому, і затримали підозрюваного.

Про це 20 травня передали в прес-службі Краматорського районного управління поліції Донецької області.

Зловмисником виявився 35-річний місцевий житель, який раніше був членом бандформування "ДНР".

Екс-бойовик вже має судимість за сепаратизм та участь у незаконних збройних формуваннях (за ст. 260 Кримінального кодексу).

"Над розкриттям зухвалого злочину працювали поліцейські Донеччини під процесуальним керівництвом прокуратури", - розповіли правоохоронці

При проведенні обшуку в його будинку виявили пістолет, з якого і було скоєно вбивство, а також автомат Калашникова і патрони до них. Цей арсенал у чоловіка залишився з часів його діяльності в лавах НЗФ і окупації міста терористами Ігоря Стрєлкова.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За фактом злочину порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК.

Колишньому "ДНРівцю" за вбивство жителя Слов'янська загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

У Слов'янську колишній бойовик &quot;ДНР&quot; з судимістю застрелив чоловікаУ Слов'янську колишній бойовик &quot;ДНР&quot; з судимістю застрелив чоловіка

У Слов'янську екс-бойовик "ДНР" вбив чоловіка (фото: slavyansk-police.dn.ua)

Раніше повідомлялося, що наприкінці квітня контррозвідка СБУ викрила агентурну мережу "ЛНР", учасники якої збирали розвіддані про ЗСУ та готували теракт.

Також спецслужби нещодавно на Донбасі затримали розвідника "ДНР", який збирав інформацію про розташування сил ООС.

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