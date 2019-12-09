Славу з "НеАнгелів" знову переслідує маніяк: загрожує їй та дітям

Слава з "НеАнгелів" розповіла про переслідування маніяка. Настирливий залицяльник переслідує співачку вже довгий час, але на цей раз він перейшов усі межі. Тепер він не тільки стежить за артисткою, але і переслідує її дітей, а також загрожує зірці шоу-бізнесу в соцмережах. Про це Слава розповіла на своїй сторінці в Instagram і опублікувала фото чоловіка.

Артистка просить допомоги у людей і запитує, як їй боротися з небезпечним шанувальником.

"От порадьте мені, будь ласка, як боротися з людиною, яка тебе переслідує???? Чому за нашим законодавством не можна вжити якісь заходи до тих пір, поки він нічого не зробить мені або моїм дітям. Ця людина психічно хвора і лікувалася не один раз в спеціалізованих клініках! Він їздить за мною по концертам, чатує мене і моїх дітей під будинком та, що в його хворій голові тільки йому одному відомо. Він дістає мене в соцмережах, загрожує і пише нісенітницю, яку на голову не налазить", - поскаржилася Камінська.

Слава розповіла, що заяву в поліцію написала ще влітку, але "копи" не діють.

"Сьогодні, коли моя мама поверталася з Леоном з занять, цей шизофренік сидів в машині і дивом був помічений. Він стверджує , що у мене з ним стосунки 9 років і мій Леон це його дитина якогось хр*ну, начебто смішно, але в той же час сумно і небезпечно. Таких людей потрібно примусово ізолювати і лікувати. Я переконливо прошу правоохоронні органи придивитися до моєї заяви, яка у вас з літа!" - написала Камінська.

Камінської загрожує маніяк (фото: instagram.com/babaslavka)

Як ми раніше писали, влітку 2019 року Слава Камінська з популярної української групи "НеАнгели" поскаржилася на настирливого шанувальника, який вже довгий час переслідує співачку в соціальних мережах, залишаючи загрози.