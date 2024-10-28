Слава Демин назвал свой топ-3 артисток, с которыми хотел бы иметь секс

Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин открыто поделился своими симпатиями к женщинам из украинского шоу-бизнеса, с которыми хотел бы иметь интимные отношения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для программы "Що ти Київ" на Lux FM.

Так, у Демина поинтересовались, в каком возрасте и при каких обстоятельствах он потерял девственность.

По словам звезды, это произошло на кухне ресторана, где он работал, когда ему было 17 лет.

Также он добавил, что имел секс на работе уже в зрелом возрасте. Было это на студии Люкс ФМ или где-то в другом месте, Слава отвечать не стал.

Слава Демин (фото: instagram.com/slavademin_official)

Также он отметил, что у него никогда не было интима втроем.

А вот после вопроса журналистки о том, с кем из украинских селебрити он хотел бы иметь интимную близость, Демин назвал три имени.

Так, в его списке оказалась Злата Огневич, к которой Слава когда-то испытывал симпатию и не скрывал это, Тина Кароль, а также Ирина Билык.

Что известно о личной жизни Славы Демина

Шоумен ранее состоял в браке с Ксенией Мищенко. Их отношения длились 13 лет, но в 2021 году пара решила разойтись, хотя официально развод так и не оформила.

По словам ведущего, они просто не находят времени или желания посетить ЗАГС для завершения формальностей. Несмотря на расставание, Слава и Ксения остались в хороших отношениях и продолжают воспитывать своего 14-летнего сына Владислава.

Слава Демин с экс-женой (фото: instagram.com/slavademin_official)

В настоящее время ведущий находится, по его словам, в свободных отношениях. Однако имени своей избранницы не раскрывает.