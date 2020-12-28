ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ласуни більше схильні до агресії і нервових захворювань: вчені здивували заявою

Автор: Анна Шиканова

Люди, які не можуть жити без солодощів – схильні до агресії та нервово-психічних захворювань. Таку заяву зробили вчені на підставі нового дослідження. За даними медиків, надмірне вживання фруктози може негативно впливати на організм людини та її психічний стан.

Популярні новини

Підсолоджувач відіграє важливу роль у формуванні серйозних форм поведінки – агресії, біполярного розладу, синдрому дефіциту уваги й гіперактивності. Як пояснили дослідники у своєму матеріалі в журналі Evolution and Human, фруктоза знижує енергію в клітинах організму і тим самим активізує реакцію отримання їжі.

Ця реакція схожа на відчуття голоду і саме вона стимулює імпульсивність і агресію. В доісторичні часи людина змушена була ризикувати життям, щоб добути собі харчування. Хронічна стимуляція цієї реакції може викликати депресію. А гіперактивна реакція організму на цукор сприяє розвитку психічних розладів.

Медики неодноразово доводили, що надмірне споживання цукру у дітей може викликати надмірну активність і перезбудження. А ось споживання солодкого не впливає на настрій або підвищення розумової діяльності у людини. Однак надмірне вживання цукру або фруктози може викликати цукровий діабет, ожиріння і негативно впливати на багато процесів в організмі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала найбільш шкідливі салати для здоров'я людини.

А також розповідали про те, який алкогольний напій дуже небезпечний і може обвалити цукор в крові до критичного рівня.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ученыеисследованиеСахар