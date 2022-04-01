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Солодке стає ліками від стресу під час війни: як від цього позбутися

Фото: Як перестати їсти солодке під час війни (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Заїдання стресу їжею - популярна помилка і не тільки під час війни. Але зараз рівень стресу в рази вище у всіх. І рівень поїдання солодощів набрав вже немислимі обороти.

Як перестати як ліки використовувати солодке, розповіла дієтолог і терапевт Тіана Фіалкова.

Чому ми постійно хочемо солодке під час війни

"Зараз з солодким у багатьох відверто перебір. Запам'яталося, як хтось із дівчаток написав приблизно так: "Стільки солодкого, як я з'їла за період від початку війни у мене не було в сумі за останні два роки", - пише фахівець.

Вона зазначає, що комусь хочеться солодкого в кінці прийому їжі й це при тому, що була повноцінна харчова тарілка. Хтось перекушує безперервно протягом дня чимось солодким. А деякі просто замінюють повноцінні прийоми їжі солодощами.

"Всі ми різні, у нас початково різна генетика, стан здоров'я і спосіб життя, тому в якому стані нас застав стрес, такою і буде відповідь організму. Якщо в спокійний час життя в організмі вже було порушення вуглеводного обміну (інсулінорезистентність, лептинорезистентність), то в період стресу все може тільки посилитися", - попереджає дієтолог.

Вона пояснила, що якщо був раніше і посилився зараз недолік сну, то переїдання солодкого стає закономірністю. Таким чином організм намагається отримати компенсацію за нестачу енергії.

І стресовий фактор безпосередньо підвищує цукор в крові - кортизол розщеплює глікоген в печінці та виводить глюкозу в кровоносне русло.

Залежність від цукру в період стресу – додаткове джерело поганого самопочуття, в тому числі й психологічного.

Як позбутися від тяги до солодкого під час війни

Тіана Фіалкова рекомендує взяти себе в руки та почати з найпростіших правил:

Повноцінний сніданок: кава / чай з цукеркою / фруктами - не підходять

Дотримання годинного графіка прийому їжі: щоб не допустити падіння рівня цукру в крові та компульсивного поїдання солодощів

Питний режим: за ним потрібно ретельно стежити. Тепло-гаряча вода з лимонним соком знижує апетит.

Уникати гіпоксії та застою лімфи: провітрювання, прогулянки на свіжому повітрі, зарядка та обов'язковий рух.

Складні вуглеводи: збільште в раціоні гарбуз, батат, кабачки, топінамбур, буряк, цукіні, квасоля, горошок, цвітну капусту, броколі, моркву.

Спеції щодня: пряні, гострі, трави, куркума, кориця, імбир. Вони впливають на зниження цукру в крові.

Якість сну: наскільки це можливо - стежити за якістю свого сну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо в аптеці немає ліків, які ви приймаєте.

А також розповідали про те, чи нормально під час війни хотіти та займатися сексом.

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едадієтолог