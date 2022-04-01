ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Солодке стає ліками від стресу під час війни: як від цього позбутися

Новость на русском →
П'ятниця 01 квітня 2022 22:31
Солодке стає ліками від стресу під час війни: як від цього позбутися Фото: Як перестати їсти солодке під час війни (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Заїдання стресу їжею - популярна помилка і не тільки під час війни. Але зараз рівень стресу в рази вище у всіх. І рівень поїдання солодощів набрав вже немислимі обороти.

Як перестати як ліки використовувати солодке, розповіла дієтолог і терапевт Тіана Фіалкова.

Чому ми постійно хочемо солодке під час війни

"Зараз з солодким у багатьох відверто перебір. Запам'яталося, як хтось із дівчаток написав приблизно так: "Стільки солодкого, як я з'їла за період від початку війни у мене не було в сумі за останні два роки", - пише фахівець.

Вона зазначає, що комусь хочеться солодкого в кінці прийому їжі й це при тому, що була повноцінна харчова тарілка. Хтось перекушує безперервно протягом дня чимось солодким. А деякі просто замінюють повноцінні прийоми їжі солодощами.

"Всі ми різні, у нас початково різна генетика, стан здоров'я і спосіб життя, тому в якому стані нас застав стрес, такою і буде відповідь організму. Якщо в спокійний час життя в організмі вже було порушення вуглеводного обміну (інсулінорезистентність, лептинорезистентність), то в період стресу все може тільки посилитися", - попереджає дієтолог.

Вона пояснила, що якщо був раніше і посилився зараз недолік сну, то переїдання солодкого стає закономірністю. Таким чином організм намагається отримати компенсацію за нестачу енергії.

І стресовий фактор безпосередньо підвищує цукор в крові - кортизол розщеплює глікоген в печінці та виводить глюкозу в кровоносне русло.

Залежність від цукру в період стресу – додаткове джерело поганого самопочуття, в тому числі й психологічного.

Як позбутися від тяги до солодкого під час війни

Тіана Фіалкова рекомендує взяти себе в руки та почати з найпростіших правил:

Повноцінний сніданок: кава / чай з цукеркою / фруктами - не підходять

Дотримання годинного графіка прийому їжі: щоб не допустити падіння рівня цукру в крові та компульсивного поїдання солодощів

Питний режим: за ним потрібно ретельно стежити. Тепло-гаряча вода з лимонним соком знижує апетит.

Уникати гіпоксії та застою лімфи: провітрювання, прогулянки на свіжому повітрі, зарядка та обов'язковий рух.

Складні вуглеводи: збільште в раціоні гарбуз, батат, кабачки, топінамбур, буряк, цукіні, квасоля, горошок, цвітну капусту, броколі, моркву.

Спеції щодня: пряні, гострі, трави, куркума, кориця, імбир. Вони впливають на зниження цукру в крові.

Якість сну: наскільки це можливо - стежити за якістю свого сну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо в аптеці немає ліків, які ви приймаєте.

А також розповідали про те, чи нормально під час війни хотіти та займатися сексом.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
еда дієтолог
LITE
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни