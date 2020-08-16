Солодкі персики: дієтологи розповіли, кому цей фрукт категорично протипоказаний

Експерти назвали захворювання, при яких персики вживати не можна
В Україні настав сезон персиків і ринки країни рясніють свіжими та соковитими фруктами. Персики дуже корисні для організму людини, але й у цих фруктів є серйозні протипоказання.
Фахівці розповіли, які захворювання організму можуть стати серйозним протипоказанням для вживання персиків. Про це пише видання Lenta.ua.
Персики не можна вживати людям, у яких діагностували:
З обережністю персики потрібно починати давати дітям, оскільки ці фрукти мають підвищену алергенність.
У персиках багато флавоноїдів і антиоксидантів. Вони допоможуть нормалізувати кров'яний тиск, підтримають тонус судин і допоможуть навіть у боротьбі з онкологічними захворюваннями.
Також у персиках міститься велика кількість калію і магнію і тому їх потрібно їсти при судомах в ногах, під час стресових станів, при недостатньому виробленні інсуліну.
Вітамін А, каротиноїди та лютеїн, які є в персиках, допоможуть зміцнити сітківку очей.
Особливо корисні персики вагітним жінкам, оскільки вони допомагають впоратися із запорами та нудотою, а також виводять з організму зайву рідину. Для чоловіків персики також корисні – вони підвищують рівень тестостерону, оскільки у цих фруктах багато цинку.
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