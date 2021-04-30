Слабкість і задишка після коронавірусу: як з ними боротися

Фахівець порекомендувала пацієнтам зі слабкістю і задишкою після коронавірусу звернутися за консультацією до лікаря-терапевта або кардіолога. Обов'язково потрібно зробити ЕКГ і перевірити сатурацію крові. Також потрібні будуть додаткові обстеження, щоб виявити легеневу або серцеву недостатність.

"Якщо ураження легенів і серця немає, то все інше – справа часу. Ще років сто тому вчені описали вторинну вегетосудинну дистонію – функціональне порушення роботи вегетативної нервової системи, яка регулює роботу серця і багатьох інших органів. Порушення можуть виникати після перенесеної інфекції", - пояснила Амосова.

Вона зазначила, що таке серйозне ускладнення як міокардит виникає нечасто, але для перевірки організму потрібно пройти обстеження, оскільки задишка і слабкість може бути проявом ускладнення саме на серці.

Лікар порадила пацієнтам запастися терпінням, бути оптимістами та змушувати себе рухатися після хвороби.

Які обстеження потрібні після COVID-19: