Слабосоленый или запеченный? Никогда не догадаетесь, какой лосось лучше для похудения

Известный львовский тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк дал неожиданный ответ на вопрос, какой лосось выбрать тем, кто стремится сбросить лишний вес - слабосоленый или запеченный.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу известного тренера.

Какой лосось лучше есть на похудении?

По мнению эксперта, главный критерий - это ваш собственный вкус, ведь пища должна приносить удовольствие.

Тренер отмечает, если рацион, хоть и чрезвычайно полезный, не радует вас вкусом, он быстро перестанет быть частью вашей жизни.

"Еда должна дарить радость. Если ваша еда очень полезная, но она вас не радует, она перестанет быть вашей едой", - отмечает тренер.

Этот принцип касается и выбора способа приготовления лосося.

Что говорят диетологи?

Лосось - безусловно ценный продукт для худеющих. Он богат высококачественным белком, обеспечивающим длительное ощущение сытости, и полезными омега-3 жирными кислотами, которые способствуют здоровому метаболизму. Но есть ли существенная разница между слабосоленым и запеченным вариантом?

С точки зрения калорийности, разница не слишком велика, если сравнивать чистые продукты. Слабосоленый лосось содержит примерно 200-220 ккал на 100 граммов. Калорийность может несколько возрастать из-за потери воды во время засолки, что концентрирует жиры.

Запеченный лосось без добавления масла имеет около 180-210 ккал на 100 граммов. Однако, если при запекании использовать масло, соусы или маринады, калорийность блюда может значительно возрасти.

Секрет в балансе и удовольствии

Виктор Мандзяк советует не зацикливаться исключительно на калориях, а слушать свой организм. Если вы обожаете нежный вкус слабосоленого лосося - наслаждайтесь им, контролируя размер порции и помня о содержании соли, избыток которой может приводить к задержке жидкости.

Если же вам нравится ароматный запеченный лосось - это отличный выбор. Готовьте его с травами, лимонным соком, овощами, избегая чрезмерного использования жиров.