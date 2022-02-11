SkyUp вляпалася у скандал через зняття з рейсу пасажира та плутанини з вакцинами: "лютий треш"

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines потрапила в скандал через сервіс - на борт літака не пустили пасажира і зняли з рейсу, оскільки співробітниця перевізника не розібралася з дозвільними документами про вакцинацію і продемонструвала незнання карантинних правил, а пояснення - ігнорувала.

Про ситуацію 11 лютого розповів потерпілий від такого самоуправства працівниці авіакомпанії журналіст Данило Мокрик у своєму Facebook .

Після інциденту представник ЗМІ, який втратив і гроші за квиток, і чиї плани з подорожжю були зірвані, різко висловився про компанію, назвавши SkyUp Airlines "лютим трешем".

"Щойно мене зняли з рейсу через те, що працівниця компанії не знає правил в'їзду в Чехію - і натомість вигадує свої. Попри навіть те, що я їй відкрив офіційний сайт МЗС і зачитував, і давав читати самій. Попри те, що їй пояснювали інші пасажири", - пише Мокрик.

Річ у тому, що співробітниця авіаперевізника Мілена Липчак на посадці вирішила не пускати пасажира, у якого в сертифікаті про вакцинацію вказано препарат CoronaVac.

Те, що журналіст прищепився Pfizer в столиці Чехії Празі місяць тому, мав негативний ПЛР-тест, зроблений вчора - для працівниці компанії аргументами не було. Не переконували її й підтверджуючі документи про те, що Мокрик з тим же Коронаваком місяць тому вже літав без проблем до Праги.

Журналіст додав, що пів години пояснювався з представницею перевізника, але все марно. Тепер же він вирішив надалі не користуватися послугами SkyUp, і подати на компанію до суду.

"Гроші за квиток - в трубу. Плани на вихідні - в трубу. Компанія SkyUp - в довічний бан. Нафіг компанію, недовченість працівників якої може зняти тебе з польоту за твої ж гроші", - пише Мокрик.

Співробітниця компанії SkyUp Airlines зняла журналіста Данила Мокрика з рейсу через вакцинацію CoronaVac (фото: facebook.com/danylo.mokryk)

Що кажуть в SkyUp

На ситуацію відреагувала і сама авіакомпанія SkyUp Airlines. У коментарях до публікації вони запевнили в бажанні розібратися в ситуації.

"Дозвольте перевірити інформацію та уточнити всі деталі. Для цього нам потрібен номер вашого бронювання", - пише адміністрація.

Трохи пізніше перевізник додав з посиланням на дані МЗС України, що з вакциною CoronаVac громадянин України не може подорожувати до Чехії.

"Також у вас наразі одна вакцина Phizer. В'їзд дозволено громадянам України, які пройшли повний курс щеплення вакцинами, сертифікованими Європейською агенцією з лікарських засобів, а саме: AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield дозволяють в'їзд громадян України до Чехії.

Іноземці, які не мають дозволу на проживання в Чехії, повинні при в’їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту (не старший 72 годин), навіть якщо вони мають сертифікат про вакцинацію вакцинами, сертифікованими Європейською агенцією з лікарських засобів", - вказується у відповіді SkyUp Airlines.

Мокрик, своєю чергою, наводить компанії офіційні чеські джерела, де описані інші правила, і додає: "будемо розбиратися в суді".

Відповідь SkyUp Airlines після зняття пасажира з рейсу (фото: скрін коментарів facebook.com/danylo.mokryk)

Реакція мережі

Користувачі мережі стали активно обговорювати такий випадок, і ділитися власним досвідом міжнародних подорожей на бортах цього перевізника.

При цьому звучать як схвальні відгуки - мовляв, нормальна компанія і з подібним негативним ставленням не стикалися, так і солідарна критика, а можливою причиною зняття з рейсу називає овербукінг, приховати який могли, влаштувавши "спектакль" на тему вакцинації.

Фото: скрін коментарів facebook.com/danylo.mokryk