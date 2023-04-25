Не скупайте все подряд. Врач назвала основные препараты для детской аптечки

"Не скупайте все лекарства "на всякий случай или чтобы было". Вот лучший вариант аптечки, который подойдет для каждого", - написала врач.

Что взять в детскую аптечку

Жаропонижающее/обезболивающее — ибурофен или парацетамол в сиропе или свечах, в зависимости от возраста. После 6 лет можно таблетки, если ребенок умеет и готов проглатывать их.

— ибурофен или парацетамол в сиропе или свечах, в зависимости от возраста. После 6 лет можно таблетки, если ребенок умеет и готов проглатывать их. Солевой раствор для промывания носика . Выбирайте любой – по Вашему вкусу. В зависимости от возраста можно взять для промывания шприц, воронку или гибкую бутылку.

. Выбирайте любой – по Вашему вкусу. В зависимости от возраста можно взять для промывания шприц, воронку или гибкую бутылку. Растворы для регидратации. Варианты: ионика, хуманный электролит, биогая орс, сделать самостоятельно раствор. Их используют для восстановления утраченной жидкости, когда у ребенка повышенная температура тела, рвота или понос.

Варианты: ионика, хуманный электролит, биогая орс, сделать самостоятельно раствор. Их используют для восстановления утраченной жидкости, когда у ребенка повышенная температура тела, рвота или понос. При аллергической реакции лучше выбрать препарат с действующим веществом дезлоратадин.

лучше выбрать препарат с действующим веществом дезлоратадин. Солнцезащитный крем с SPF 50.

Медик сообщила, что этого абсолютно достаточно, чтобы помочь малышу во многих ситуациях. Но, если у ребенка есть атопический дерматит, обязательно с собой взять базовый уход за кожей, которым пользуетесь ежедневно .

Детям с бронхиальной астмой нужно брать с собой спейсер и лекарство для него.