Не скупайте все подряд. Врач назвала основные препараты для детской аптечки

Наполнение детской аптечки очень актуально для родителей ребенка, в частности, если семья планирует путешествие или отъезд.
Что положить в детскую аптечку, и зачем не нужно скупать все медикаменты, рассказала на Facebook педиатр из Киева Екатерина Перчеклий.
"Не скупайте все лекарства "на всякий случай или чтобы было". Вот лучший вариант аптечки, который подойдет для каждого", - написала врач.
Медик сообщила, что этого абсолютно достаточно, чтобы помочь малышу во многих ситуациях. Но, если у ребенка есть атопический дерматит, обязательно с собой взять базовый уход за кожей, которым пользуетесь ежедневно .
Детям с бронхиальной астмой нужно брать с собой спейсер и лекарство для него.
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