"Скупой платит дважды": дерматолог назвала препараты, которыми категорически нельзя лечиться
Лекарства для животных могут нанести серьезный вред организму человека. Врач призывает людей избегать ветеринарных препаратов и этому важное объяснение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Екатерины Бакико.
Почему ветеринарные лекарства опасны для людей
По словам врача, многие считают, что лекарства для животных точно действенные и эффективные, а вот за последствия мало кто знает.
"Я не редко сталкиваюсь с тем, что люди смазывают себе грибковую инфекцию ветеринарной мазью Ям, лечат чесотку или розацеа таблетками ивермектин, пьют животные антибиотики, смазывают экзему мазью для вымя", - говорится в сообщении.
Важно знать, что ветеринарные лекарства не исследовалось на людях. Поэтому никто не может точно сказать, что они эффективны и неопасны для людей.
Часто люди начинают пользоваться таким лекарством из-за "советов" из интернета или друзей. Однако никто не будет нести никакой ответственности за ваше здоровье. Поэтому то, что кому-то помогло, не означает, что и вам поможет.
Лекарства для животных имеют другую дозировку, потому что у них другой вес и метаболизм. Иногда люди свято убеждены, что препарат для животных более концентрированный и имеет лучший эффект, но это миф.
Дозировка там может быть выше, ведь у животных вес больше. Поэтому эти медикаменты могут не так подействовать и иметь не контролируемые побочные действия.
У ветеринарного лекарства могут быть другие составляющие, консерванты, которые могут быть опасны и токсичны для людей, а тем более для детей.
Потеря времени
Пока вы самолечитесь народными способами и ветеринарными мазями, болезнь может прогрессировать. К тому же бесконтрольная смазка различными химическими веществами будет изменять симптомы, а это усложнит диагностику.
Дерматолог отметила, что если человек лечитесь антибиотиками для животных или противопаразитарными лекарствами, то это может вызвать устойчивость микроорганизмов к ним.
"Не лечитесь ветеринарным лекарством, потому что оно дешевле. Скупой два раза платит. Для экономии вашего лечения можно покупать более дешевые аналоги, или подписать декларацию с квалифицированным доказательным врачом, который не будет назначать фуфломицины и недейственные лишние лекарства", - добавила медик.
Ранее врач называл топ ненужных лекарств для украинцев.
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