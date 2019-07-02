Нудна, як варений буряк: українську співачку рознесли в Росії

Віру Брежнєву жорстко розкритикували в Росії після виходу її нового синглу "Я не свята", на який українська співачка зняла досить провокаційний кліп. Безголосою і нехаризматичною Брежнєву назвала її давній опонент - скандальна екс-учасниця популярного в РФ проекту Дом-2.

Гостра на язик Водонаєва назвала пісні Віри Брежнєвої нудними до безумства і порівняла їх з вареним буряком.

Зазначимо, що дісталося і стилю виконання Віри Брежнєвої. Скандальна блогерша назвала його нехаризматичним, абсолютно нецікавим, а саму співачку безголосою.

Віра Брежнєва потрапила в опалу в Росії (скрін з кліпу "Я не свята", YouTube/Meladze Music)

"Вєр, ну ми знаємо, що ти не свята. Ну яка святість у нашому віці? Пісні якось не відповідають віку. Дівчинка в 15-17 років має таке співати", - написала Водонаєва.

Віра Брежнєва потрапила в опалу в Росії (скрін: instagram.com/alenavodonaeva)

До речі, це не перший негатив від телеведучої в бік Віри Брежнєвої. Раніше вона різко висловилася про молодих співачок, які сплять з одруженими продюсерами і уводять їх з сімей.

Сама Брежнєва на провокацію не відповіла, але Водонаєву в соцмережах заблокувала.

До речі, нещодавно співачка відповіла на чутки навколо її розлучення з чоловіком Костянтином Меладзе.

Раніше ми писали, що мама Віри Брежнєвої розповіла, що співачка в дитинстві була гидким каченям, вона носила дивну коротку стрижку, окуляри і одягалася зовсім не стильно, як зараз.