Приховувала діагноз від рідних: відома актриса розповіла про смертельну хворобу

Відома російська актриса, зірка багатьох популярних серіалів і колишня дружина Едуарда Лимонова Катерина Волкова зізналася в тому, що серйозно хвора. Про це артистка розповіла в передачі "Секрет на мільйон" телеведучій Лері Кудрявцевій.

45-річна Катерина Волкова розповіла, що довгий час приховувала свою хворобу від рідних. Вона проходила лікування і дуже сильно переживала за своїх трьох дітей.

"Я ніби як смертельно хвора. Так, я приховувала від рідних страшний діагноз. Коли дізналася, мені стало дуже самотньо і страшно. Найбільше страшно, що я залишу дочку без матері", - зізналася артистка і розплакалася.

Вона не стала уточнювати свою діагноз і сказала, що не хоче обговорювати цю важку тему. Як їй вдалося впоратися із захворюванням і про своє самопочуття на даний момент, вона також вважала за краще не поширюватися.

Катерина Волкова

Катерина Волкова – відома російська актриса. Перший чоловік артистки був бандитом, він бив її та жорстоко поводився. Її старша дочка Валерія народилася в першому шлюбі. Другим чоловіком Волкової став продюсер Сергій Чліянц, але через рік цей шлюб розпався.

Третім чоловіком Волкової став відомий письменник Едуард Лимонов, який старший за неї на 30 років. Вона народила чоловікові сина Богдана, а коли була вагітна другою донькою Олександрою, шлюб розпався. Як запевняє артистка, Лимонов не був готовий до ролі батька.

На рахунку Волкової понад 80 робіт у кіно. Найвідоміші ролі в серіалах "Швидка допомога", "Секта", "Анатомія вбивства", "Нічні варти", "Короткий курс щасливого життя", "Анна Кареніна", "Next".

Також вона знялася в декількох українських картинах – "Штрафник", "Закохані жінки", "Вітер в обличчя", "Шулер", "Подвійне життя"