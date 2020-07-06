Прихована пневмонія: лікарі назвали всі небезпечні симптоми

Гострі респіраторні захворювання та застуди часто викликають ускладнення у вигляді запалення легенів. Однак далеко не завжди симптоми цього захворювання явні та наштовхують на думку, що з організмом щось не в порядку.

Пневмонія – це інфекція легенів, яка виникає при попаданні збудника хвороби в носопролиг. Зазвичай вона незаразлива, але з нею стикаються в будь-якому віці. У особливій групі ризику знаходяться діти до двох років і люди старше 50 років. Терапевт Світлана Зубаїлова розповіла, які ознаки у прихованої пневмонії. Про це пише Ivona.

Лікар пояснила, що головна небезпека пневмонії полягає в тому, що вона маскується під інші захворювання і відрізнити її від звичайних простуд неможливо до того часу, поки вона не стане серйозною. Займатися самолікуванням категорично не можна, через те, що пневмонія може стати причиною летального результату. На ранніх стадіях вона несильно відрізняється від інших респіраторних захворювань у хворого може не бути кашлю і температури.

Ознаки прихованої пневмонії:

Сильний озноб і відчуття, що вас морозить, а температура при цьому не вище 37-37,4 градуса.

Сильна слабкість, будь-який рух дається з зусиллям, постійно хочеться лягти.

Постійна сонливість і млявість.

Утруднене дихання, особливо носова, сиплість в горлі при вдиху і видиху.

Як пояснює лікар, ці симптоми можуть з'явитися не відразу, а в процесі хвороби. Особливо, якщо людина на ногах перенесла ГРВІ або застуду. Може скластися враження, що хвороба вже пройшла, але потім з'являються небезпечні симптоми.

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