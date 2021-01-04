Прихована пневмонія: причини захворювання і перші симптоми

Пневмонія – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає легені, порушує їхню роботу і викликає утворення слизу або гною в легеневій тканині. Легені є важливим органом в організмі людини, який доставляє життєво важливу речовину – кисень. Збій цієї системи веде до порушення роботи всіх органів людини й може призвести до летального результату.

Виявлення симптомів пневмонії на ранніх стадіях допомагає уникнути негативного розвитку захворювання. Як вчасно розпізнати хворобу, розповіли фахівці у статті Beautyhub.

Як передається пневмонія

Збудниками захворювання є бактерії, віруси та грибки. Пневмонія, яка розвивається через грибки, які є збудниками пневмоцистозу, буває рідко. Ця форма буває у людей з сильно ослабленим імунітетом внаслідок інших серйозних захворювань.

Інші форми пневмонії передаються повітряно-крапельним шляхом. Вірус потрапляє через дихальні шляхи після кашлю або чхання хворої людини. Більш схильні до пневмонії люди зі слабким імунітетом, супутніми хворобами.

Симптоми пневмонії

Перші ознаки розвитку пневмонії дуже схожі з симптомами інших респіраторних захворювань або грипу. Однак вони не проходять через кілька днів самостійно і на ці симптоми не діють стандартні способи лікування застуди.

Кашель з мокротою (зі слизом)

Свистячі хрипи при диханні

Біль в грудях при глибокому диханні або кашлі

Підвищена температура тіла (вище 38-39 градусів)

Задишка при звичайній діяльності або навіть у стані відпочинку

Підвищена пітливість

Слабкість і постійне почуття втоми

Різкий головний біль

У новонароджених єдиними симптомами можуть стати: втрата апетиту, сонливість і періодичне здригання.

У дітей до 5 років: прискорене дихання, хрипи та постійне покашлювання.

У літніх людей може спостерігатися знижена температура тіла.

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