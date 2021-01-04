Прихована пневмонія: причини захворювання і перші симптоми

Пневмонія – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає легені, порушує їхню роботу і викликає утворення слизу або гною в легеневій тканині. Легені є важливим органом в організмі людини, який доставляє життєво важливу речовину – кисень. Збій цієї системи веде до порушення роботи всіх органів людини й може призвести до летального результату.
Виявлення симптомів пневмонії на ранніх стадіях допомагає уникнути негативного розвитку захворювання. Як вчасно розпізнати хворобу, розповіли фахівці у статті Beautyhub.
Збудниками захворювання є бактерії, віруси та грибки. Пневмонія, яка розвивається через грибки, які є збудниками пневмоцистозу, буває рідко. Ця форма буває у людей з сильно ослабленим імунітетом внаслідок інших серйозних захворювань.
Інші форми пневмонії передаються повітряно-крапельним шляхом. Вірус потрапляє через дихальні шляхи після кашлю або чхання хворої людини. Більш схильні до пневмонії люди зі слабким імунітетом, супутніми хворобами.
Перші ознаки розвитку пневмонії дуже схожі з симптомами інших респіраторних захворювань або грипу. Однак вони не проходять через кілька днів самостійно і на ці симптоми не діють стандартні способи лікування застуди.
У новонароджених єдиними симптомами можуть стати: втрата апетиту, сонливість і періодичне здригання.
У дітей до 5 років: прискорене дихання, хрипи та постійне покашлювання.
У літніх людей може спостерігатися знижена температура тіла.
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