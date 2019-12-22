Як скоро Заворотнюк зможе побороти хворобу: названа дата

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Актриса може незабаром опинитися вдома

Спочатку шанувальників Заворотнюк лякали тим, що у артистки невиліковний параліч, після ампутацією ноги, а тепер стверджують, що з артисткою все добре і вона вже йде на поправку. Про це повідомляють росЗМI.

На тлі мовчання сім'ї зірки серіалу "Моя прекрасна няня" з часом з'являються не самі приємні звістки. Однак чи варто вірити подібнiй інформації - невідомо.

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

За словами знахаря Олександра Ручкіна виникнення пухлини пов'язане з великим стресом і напругою, які артистці довелося переживати в останні роки її життя.

При цьому знахар додав, що вже через три тижні Заворотнюк стане набагато краще і до неї повернуться сили. Екстрасенс передрік зірці звичайне щасливе життя і повернення до зйомок у кіно.

Раніше близькі Заворотнюк зробили гучну заяву. Вони висловили подяку, всім, хто підтримує Анастасію, опублікувавши записку від представників Горненського жіночого монастиря.