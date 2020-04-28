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Ми не скоро повернемося до нормального життя: Білл Гейтс дав прогноз по COVID-19

STYLERКоронавірус    28.04.2020 - 18:45
Ми не скоро повернемося до нормального життя: Білл Гейтс дав прогноз по COVID-19
Коронавірус в Україні і світі (Фото: РБК-Україна)

Білл Гейтс зробив сумний прогноз про те, що чекає людство після COVID-19

Коронавірус в Україні був діагностований у 9410 людей. У всьому світі за станом на 28 квітня було зареєстровано понад трьох мільйонів інфікованих. З початку пандемії загинуло понад 200 тисяч осіб, в Україні від ускладнень померли 239 пацієнтів з COVID-19.

Американський мільярдер, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, який передбачив пандемію ще кілька років тому, висловив припущення, що людство прийде до тями не раніше, ніж через кілька років. Ключовим фактором повернення до звичного життя, на його думку, стане створення вакцини від коронавірусу.

"Ми повернемося до нормального життя не раніше, ніж через рік або два. Ми зможемо вийти з цього етапу, лише збудувавши систему, яка дозволить виключити ризик відновлення епідемії", - заявив Білл Гейтс в інтерв'ю для видання Le Figaro.

Він зазначив, що на цей момент багато країн вже адаптувалися і налагодили методи тестування та відстеження хворих, що дає можливість швидко нейтралізувати та контролювати вогнища захворювання, але повернутися до звичного життя зараз буде дуже непросто.

"Навіть уряди не зможуть повернути людей на стадіони до того часу, поки не буде доведено, що лікування або вакцинація можуть запобігти смертельному результату", - заявив Гейтс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Білл Гейтс висловився про створення вакцини проти коронавірусної інфекції.

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