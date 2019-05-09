У Москві раптово помер відомий російський журналіст, головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Сергій Доренко. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, Сергій Доренко рухався на мотоциклі з боку Курського вокзалу до Таганської площі. Імовірно, у нього раптово почалися проблеми з серцем, він пережив клінічну смерть і разом з мотоциклом завалився на бік.

Місце загибелі Сергія Доренка

Після цього він пролетів навскоси до відбійника зустрічної смуги. На місце події негайно викликали бригаду "швидкої допомоги", але лікарі допомогти йому вже не змогли і констатували смерть журналіста. Сергію Доренко було 59 років.

Сергій Доренко помер 9 травня в Москві wikimedia.org)

Сергій Доренко народився 18 жовтня 1959 року в Керчі, в сім'ї військового льотчика. Його мама родом з Житомира, а батько із Стаханова. У дитинстві з батьками часто переїжджав і змінив близько десятка шкіл. У 1982 році закінчив історико-філологічний факультет Університету Дружби народів ім. Патріса Лумумби.

З 1977 по 1982 рік працював перекладачем з делегаціями з Латинської Америки і Африки. З 1982 по 1984 рік – працював перекладачем в Анголі. Після служби в Збройних силах СРСР почав працювати на телебаченні.

До 1991 року був редактором Служби зовнішніх відносин, ведучим-коментатором інформаційної програми "120 хвилин", кореспондентом ТСН.

Сергій Доренко (Соціальні мережі)

Після 1991 року – ведучий програми "Вести", ведучий програми "Новини" на 1-му каналі "Останкіно", кореспондент іспанської служби CNN.

Працював на багатьох російських телеканалах, їздив в зону бойових дій в Чечні. Кілька років вів авторську програму, але після скандалу був відсторонений від ефіру через критику на адресу Путіна. Пізніше був звільнений з телеканалу ОРТ.

З 2008 року – головний редактор радіостанції "Російська служба новин", з 2013 року працював на "Ехо Москви". З 2014 року – працював на радіостанції "Говорить Москва, де став головним редактором.

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