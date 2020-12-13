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Помер відомий український композитор і актор: автор пісень Повалій і Зіброва

Неділя 13 грудня 2020 15:22
Помер відомий український композитор і актор: автор пісень Повалій і Зіброва
Помер актор і композитор (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анна Кисельова

Помер відомий український композитор, співак і актор Олександр Жилінський. Артист помер на 66-му році життя. Діяч культури протягом довгого часу був автором безлічі хітів таких популярних українських артистів, як Таїсія Повалій, Павло Зібров. Про раптову смерть одного з сучасних геніїв українського шоу-бізнесу написав на своїй особистій сторінці в Facebook народний артист України та друг композитора Юрій Квеленков.

"Прощай дорогий. Ми зідзвонювалися пару років тому і хотіли відродити "Веселад". Він сказав, що двічі в одну річку не ввійдеш... так з'явився конкурс "StarTime". А останній раз він дзвонив мені пару місяців тому. Хотів зустрітися...", - написав Квеленков.

Помер відомий український композитор і актор: автор пісень Повалій і Зіброва

Олександр Жилінський (фото: facebook.com/Kvelenkov)

Олександр Жилінський народився в Запорізькій області в місті Бердянськ в 1955 році 1 грудня. Закінчив кілька відомих на всю країну музичних вузів. Жилінський автор симфонічної та камерної музики, ораторій, мюзиклів, музики до телевізійних і театральних постановок, кінофільмів.

На його пісні знято понад 20 відеокліпів. А композиції Олександра Жилінського відомі далеко за межами України. Ще на аудіо касетах і дисках вони "розліталися" по всьому світу.

Найвідоміший збірник з його піснями був "MOSKOW DISCOCLUBS — 89", до нього увійшли пісні: "ВЕСЕЛАД", "Мамина казка", "Всього лиш мить", "Ірина", "Я бажаю Вам добра", "Спогади та мрії", "Чорнобривці", "Конвалії білі" та інші.

Також Жилінський проявив себе як актор, знявшись у ряді кінострічок з 2011 по 2015 роки.

По-справжньому популярним став завдяки пісням, які виконували відомі артисти, серед яких Микола Караченцов, Валентина Толкунова, Таїсія Повалій та багато інших.

Нагадаємо, що раніше помер російський музикант, виступав проти анексії Криму.

Раніше ми писали, що помер відомий голлівудський актор, якого всі любили за "П'ятий елемент".

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