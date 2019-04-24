Помер у день народження: у Франції помер відомий співак

У Парижі помер відомий французький співак Ерве Форнери, який виступав під псевдонімом Дік Реверс. Про це повідомив менеджер артиста на своїй сторінці в Twitter.

Дік Реверс народився 24 квітня 1945 року в Ніцці. Писати музику і виступати почав рано – в якості соліста групи Les Chats Sauvages він записав у 15 років свій перший альбом. У тому ж році він справив фурор на концерті у Палаці спорту в Парижі.

Дік Реверс (voici.fr)

Через рік він залишив групу, аби зайнятися сольною кар'єрою. За роки творчості Дік Реверс отримав популярність у багатьох країнах і записав 30 альбомів, останній був випущений в 2014 році.

Його вважали однією з найяскравіших постатей в світі французького рок-н-ролу. Він був великим шанувальником Елвіса Преслі і в одному з інтерв'ю зізнався, що його псевдонім – це ім'я героя з кінофільму "Любити тебе", знятий в 1957 році. Головну роль в цьому фільмі виконав Преслі.

В останні роки Дік Реверс страждав від онкологічного захворювання. Він помер у свій день народження – 24 квітня 2019 року йому виповнилося 74 роки. У нього залишилася дружина Бабетта і син Паскаль.

"З великим сумом повідомляю вам, що цієї ночі від раку помер Дік Реверс", - написав представник музиканта в Twitter.

Dick Rivers - Je Pense à Toi

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